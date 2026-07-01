Chiều 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027.

Toàn thành phố có 2 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn đó là Trường THPT Xuân Khanh hạ điểm từ 14,5 điểm xuống còn 14 điểm.

Tiếp theo là Trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín hạ 0,25 điểm xuống còn 17,25 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bố sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 0,5 điểm; học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1,0 điểm.

Thời gian học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học vào trường: Từ 8h ngày 4/7 đến 17h ngày 06/7. Việc tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn bổ sung thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường THPT.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Theo danh sách công bố, mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 26 điểm, thuộc về 3 trường gồm THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Nhóm trường có điểm chuẩn cao tiếp theo gồm THPT Phan Đình Phùng và THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng lấy 25,75 điểm; THPT Việt Đức đạt 25,75 điểm; THPT Thăng Long lấy 25,5 điểm; THPT Nguyễn Gia Thiều đạt 25,25 điểm; THPT Nhân Chính lấy 25 điểm.

Ở chiều ngược lại, trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố là TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,5 điểm. Xếp tiếp theo là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang với 10 điểm.