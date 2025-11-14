Hiệu ứng Anh Trai “Say Hi” bùng nổ: Hàng chục nghìn người đổ về concert lớn nhất cuối năm

Đúng 10h ngày 14/11, cổng bán vé chính thức mở, cộng đồng fan đồng loạt truy cập để chọn vị trí yêu thích cho đêm diễn dự kiến tổ chức ngày 27/12/2025. Đến chiều cùng ngày, hàng chục nghìn vé đã được bán ra; nhiều hạng ghế như Cat 1A, Cat 1B và SuperFan đã hết sạch chỉ sau ít giờ. Từ khóa “Anh trai Say hi concert” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, ghi nhận hàng chục nghìn lượt quan tâm.

Hai đợt mở bán Early Bird trước đó vào ngày 12 và 13/11 cũng đã “cháy” ngay trong ngày, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của thương hiệu “Anh trai Say Hi” – một trong những show âm nhạc được yêu thích nhất hiện nay. Năm 2024, chương trình từng ghi dấu khi hai đêm diễn tại TP.HCM thu hút 78.000 khán giả, trong khi hai đêm tổ chức ở Hà Nội có hơn 90.000 người tham dự (theo TicketBox). Con số này thậm chí vượt lượng người xem concert Blackpink tại Việt Nam năm 2023, tạo nên kỷ lục chưa từng có của showbiz Việt thời điểm đó.

Bước sang mùa 2025, ê-kíp tiếp tục nâng cấp trải nghiệm khán giả bằng hệ thống sân khấu và công nghệ biểu diễn tầm cỡ quốc tế. Seat-map năm nay lần đầu bổ sung hạng vé Super Fan với vị trí bao quanh sân khấu 360 độ, cho phép khán giả đứng gần nghệ sĩ hơn bao giờ hết. Đây cũng là hạng vé biến mất đầu tiên nhờ mức độ cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, hạng Sky Lounge được thiết kế gần sát sân khấu nhất trong lịch sử concert “Say Hi”, đi kèm đặc quyền xem soundcheck, chụp ảnh cùng nghệ sĩ và bộ quà tặng riêng, khiến nhu cầu sở hữu không hề thua kém Super Fan.

Điểm nhấn nổi bật khác của concert là việc đưa vào vận hành hệ thống bàn nâng DMX Lift Table theo chuẩn quốc tế. Với 8 bàn nâng độc lập, mỗi bàn chịu tải 1,2 tấn và có thể nâng – hạ trong biên độ từ 600 mm đến 3600 mm, sân khấu có khả năng biến hóa liên tục theo nhịp nhạc, tạo nên những chuyển động mô phỏng bậc thang, sóng nước hoặc các hình khối 3D. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng DMX theo thời gian thực, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và an toàn cho nghệ sĩ trong suốt quá trình trình diễn.

Ngoài yếu tố công nghệ, ban tổ chức còn đầu tư bộ quà tặng độc quyền cho từng hạng vé, gồm khăn bandana, photocard, popsocket đến móc khóa phiên bản giới hạn – những vật phẩm mang giá trị sưu tầm đặc biệt đối với fan. Khán giả tham dự cũng sẽ có cơ hội thưởng thức trực tiếp loạt hit đã tạo nên thương hiệu “Anh trai Say Hi”, với mỗi tiết mục được dàn dựng theo concept mới, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu một cách trọn vẹn.

Không khí bùng nổ, cơ hội tương tác cận kề giữa nghệ sĩ và người hâm mộ cùng hệ thống sân khấu hiện đại được dự đoán sẽ tạo nên một đêm nhạc thăng hoa, góp phần định hình diện mạo Vpop dịp cuối năm. Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 hứa hẹn tiếp tục phá kỷ lục và trở thành một trong những sự kiện được mong đợi nhất của đời sống âm nhạc Việt.