Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với các trường THPT công lập còn thiếu chỉ tiêu.

Theo hướng dẫn, việc tuyển sinh bổ sung được thực hiện đối với ba nhóm: chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1), chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695) và các trường THPT công lập tuyển sinh theo 3 nguyện vọng thông thường còn thiếu chỉ tiêu.

Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Đối với các trường THPT tuyển sinh theo 3 nguyện vọng thường, học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, chưa trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng hay loại hình nào vào trường THPT công lập. Đồng thời, tổng điểm 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) phải bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký tuyển bổ sung.

Theo danh sách Sở GD&ĐT TPHCM công bố, có 79 trường THPT công lập tổ chức tuyển sinh bổ sung với tổng cộng 3.488 chỉ tiêu.

Trong đó, phần lớn chỉ tiêu tập trung ở những trường còn thiếu nhiều học sinh sau đợt tuyển sinh chính. Trường có chỉ tiêu tuyển bổ sung nhiều nhất là THPT Phong Phú với 214 chỉ tiêu, tiếp đến là THPT Nguyễn Văn Tăng (199 chỉ tiêu), THPT Trung Lập (157 chỉ tiêu), THPT Võ Minh Đức (148 chỉ tiêu), THPT An Nhơn Tây (145 chỉ tiêu), THPT Trịnh Hoài Đức (129 chỉ tiêu), THPT An Mỹ (125 chỉ tiêu) và THPT Bưng Riềng (108 chỉ tiêu). Ngoài ra, một số trường khác cũng tuyển bổ sung từ 100 chỉ tiêu trở lên như THPT Nguyễn Văn Linh và THPT Đa Phước.

Ngược lại, một số trường chỉ tuyển rất ít học sinh, như THPT Võ Thị Sáu (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) chỉ tuyển 2 chỉ tiêu, THPT Minh Đạm tuyển 3 chỉ tiêu, THPT Hòa Hội và THPT Ngô Quyền (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cùng tuyển 7 chỉ tiêu, THPT Thanh Tuyền tuyển 8 chỉ tiêu.

Đáng chú ý, danh sách tuyển bổ sung năm nay xuất hiện nhiều trường THPT thuộc nhóm có điểm chuẩn khá cao hoặc thường được thí sinh ưu tiên lựa chọn như Gia Định (23 chỉ tiêu), Tây Thạnh (50 chỉ tiêu), Trưng Vương (33 chỉ tiêu), Nguyễn Trãi (22 chỉ tiêu), Hùng Vương (25 chỉ tiêu),...