Thêm 24 quốc gia châu Phi sẽ nhận được chế phẩm phục vụ xét nghiệm nCoV

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 6 quốc gia đã triển khai trung tâm xét nghiệm và chẩn đoán 2019-nCoV bao gồm Nam Phi, Nigeria, Ghana, Madagascar, Sierra Leone và Senegal.

WHO nêu rõ, mặc dù cho tới thời điểm hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với chủng virus mới nói trên tại châu Phi, nhưng khả năng bùng phát dịch bệnh là rất cao do mối quan hệ mật thiết về kinh tế giữa các quốc gia châu Phi và Trung Quốc.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới tới điều trị tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 4/2/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, WHO nhận định tại một châu lục nghèo, nơi khả năng chăm sóc y tế rất hạn chế, việc phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh đóng vai trò quan trọng. Nếu dịch nCoV lây lan sang châu Phi sẽ rất khó kiểm soát bởi hệ thống y tế ở đây vốn đang quá tải với các bệnh nhân Ebola, sởi, sốt rét và nhiều bệnh truyền nhiễm gây chết người khác.

<

Tới thời điểm hiện tại, WHO đã lên danh sách 13 quốc gia châu Phi cần phải ưu tiên tăng cường các biện pháp phòng chống dịch do có số lượng lớn hành khách di chuyển giữa các nước này và Trung Quốc đại lục. Đến cuối tuần này, các nhóm chuyên gia của WHO sẽ được triển khai tới 13 quốc gia nằm trong danh sách trên.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch châu Phi (CDC) hôm 5/2 cho biết đã khởi động trung tâm khẩn cấp để đối phó nguy cơ lây lan nCoV sang châu lục 1,2 tỷ dân này. CDC cũng sẽ tổ chức tập huấn tại Senegal cho 15 quốc gia châu Phi về việc chẩn đoán trong phòng thí nghiệm.

Hồi đầu tuần này, một sinh viên Cameroon đang học tập tại Trung Quốc được cho là công dân châu Phi đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với 2019-nCoV. Hiện du học sinh này đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện thuộc thành phố Kinh Châu, Trung Quốc.

