Thêm 18 học sinh Việt Nam xuất sắc đạt học bổng chính phủ theo học trung học và đại học tại New Zealand

Lễ trao học bổng chính phủ New Zealand 2026 ghi nhận thành tích nổi bật của các chủ nhân học bổng bậc đại học NZUA trong năm thứ hai triển khai, và nỗ lực đáng trân trọng của các ứng viên nhỏ tuổi thành công chinh phục học bổng bậc trung học NZSS. Đây là lần đầu tiên cả hai thế hệ học bổng cùng hiện diện trong một lễ vinh danh, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ New Zealand trong việc liên tục mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao cho học sinh Việt Nam ở nhiều cấp học.

Học bổng NZUA mở lối cho thế hệ tiếp theo với những “lần đầu tiên”

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (New Zealand Universities Awards - NZUA) được Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon công bố vào năm 2025, là chương trình học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam do ENZ phối hợp cùng các trường đại học New Zealand thực hiện. Bước vào năm thứ hai triển khai, NZUA 2026 vinh danh 05 học sinh Việt Nam nổi bật được chọn trao học bổng theo học chương trình cử nhân tại Đại học Auckland, Đại học Waikato và Đại học Otago. Mỗi học sinh mang theo một câu chuyện, một thế mạnh và một ước mơ riêng, nhưng cùng chia sẻ thành tích học tập ấn tượng, tinh thần sáng tạo, khả năng lãnh đạo và khát vọng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ảnh: ENZ

Với cơ chế cho phép ứng viên cộng gộp học bổng NZUA trị giá 15.000 NZD/suất và các suất học bổng trường để tối ưu tổng giá trị học bổng, lần đầu tiên hai chủ nhân học bổng NZUA là bạn Nguyễn Minh Khôi (trường Quốc tế Việt Úc, TP. HCM) và bạn Nguyễn Hoàng Lâm (trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng) đã đạt mức học bổng lên đến 65.000 NZD (tương đương gần 975 triệu đồng). Mặt khác, NZUA 2026 cũng lần đầu tiên ghi nhận sự góp mặt của 03 chủ nhân học bổng đến từ TP. Đà Nẵng.

Ông Scott James, Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM, nhấn mạnh: “Mỗi thế hệ học sinh nhận học bổng chính phủ NZUA đều mang theo những câu chuyện và khát vọng riêng khi bắt đầu hành trình tại các trường đại học hàng đầu New Zealand. Chúng tôi kỳ vọng quãng thời gian học tập tại New Zealand sẽ không chỉ giúp các em xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, mà còn đem đến những trải nghiệm đáng nhớ, tình bạn bền chặt và góc nhìn mới mẻ. Dù trở về Việt Nam hay tiếp tục phát triển sự nghiệp ở bất cứ đâu trên thế giới, các em sẽ trở thành cầu nối văn hóa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.”

Ông Scott James, Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP.HCM (Ảnh: ENZ)

Em Nguyễn Hoàng Lâm, chủ nhân học bổng NZUA 2026, sẽ theo học Cử nhân Thương mại tại trường đại học Otago, chia sẻ: “Thành công chinh phục học bổng chính phủ NZUA là một cột mốc rất đặc biệt đối với em. Em rất háo hức với hành trình phía trước tại New Zealand, tự hào khi trở thành sinh viên của một trong những trường đại học danh giá. Đây sẽ là cơ hội để em thử thách bản thân với những điều mới mẻ, mở rộng góc nhìn, kết nối với cộng đồng quốc tế và chuẩn bị hành trang cho tương lai.”

Học bổng NZSS ghi nhận nhiều ứng viên nhỏ tuổi nổi bật

Tại Lễ trao học bổng chính phủ New Zealand 2026, ENZ cũng đã vinh danh 11 học sinh Việt Nam đạt Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2026 (NZSS) đợt 2 cùng với 2 học sinh nhận học bổng do các trường trung học New Zealand trao tặng. Đây là những gương mặt có thành tích học tập nổi bật, tinh thần chủ động và tiềm năng phát triển, được lựa chọn để tiếp tục hành trình học tập tại các trường trung học New Zealand.

Tương tự kết quả của kỳ xét tuyển NZSS đợt 1, trong số 13 học sinh được vinh danh lần này có đến 5 em vừa tròn 14 tuổi. Việc NZSS ngày càng thu hút nhiều ứng viên ở độ tuổi 14-15 và các em cũng thành công chinh phục học bổng chính phủ cho thấy sự quan tâm, tin tưởng ngày càng lớn của các gia đình Việt Nam đối với giáo dục trung học New Zealand, đồng thời khẳng định năng lực xuất sắc của thế hệ học sinh trẻ này.

Chị Trần Thị Linh Sa, phụ huynh của em Hứa Minh Thư, chủ nhân Học bổng NZSS 2026 đợt 2, cho biết: “Tôi đã theo dõi thông tin về giáo dục New Zealand và học bổng NZSS từ nhiều năm nay, bởi con tôi luôn mong muốn ứng tuyển nhưng chưa đủ tuổi. Bé đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ câu chuyện của các anh chị đi trước. Năm nay vừa đủ tuổi, bé quyết tâm ứng tuyển ngay và vỡ òa niềm vui khi được chọn. Đây là sự ghi nhận đầy tự hào cho những nỗ lực của con trong suốt thời gian qua. Chúng tôi tin rằng môi trường giáo dục tại New Zealand sẽ mang đến cho con cơ hội phát triển tư duy độc lập, sự tự tin và khả năng thích nghi trong môi trường quốc tế - bước khởi đầu quan trọng để con trưởng thành hơn và theo đuổi đam mê trên hành trình sắp tới.”

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Bắc Á và Đông Nam Á của ENZ, khẳng định: “Đáp lại sự quan tâm ngày càng lớn của phụ huynh, học sinh Việt Nam dành cho New Zealand, các chương trình học bổng chính phủ từ bậc trung học đến đại học hướng đến tạo điều kiện để những tài năng trẻ được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc và khám phá tiềm năng của chính mình. NZSS mở ra những trải nghiệm đầu tiên tại các lớp học đa văn hóa ở New Zealand, NZUA tiếp tục trao cơ hội để học sinh Việt Nam tiến xa hơn trên hành trình học thuật, phát triển toàn diện và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.”

Ảnh: ENZ

Tiếp nối đà tăng trưởng của năm trước, trong bốn tháng đầu năm nay, số lượng du học sinh Việt Nam tại New Zealand tăng 11%, tiếp tục vượt mức tăng chung của toàn quốc (8%). Trong đó, nhóm du học sinh theo học tại các trường đại học và trung học chiếm tới 81,6% tổng số du học sinh Việt. Hệ thống đại học New Zealand tiếp tục khẳng định uy tín quốc tế khi tất cả các trường đều nằm trong Top 450 thế giới. Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027, New Zealand đứng đầu toàn cầu về chỉ số kết quả việc của sinh viên sau tốt nghiệp (employment outcomes) trong số các hệ thống giáo dục đại học có từ ba trường được xếp hạng trở lên.

Education New Zealand Manapou ki te Ao (ENZ) là cơ quan thuộc Chính phủ New Zealand, có nhiệm vụ thúc đẩy các lợi ích xã hội, văn hóa và kinh tế mà giáo dục quốc tế mang lại cho New Zealand. ENZ có vai trò giới thiệu New Zealand như một điểm đến giáo dục chất lượng cao, mang đến nền giáo dục xuất sắc và trải nghiệm tích cực cho sinh viên quốc tế.

Với khoảng 85 nhân sự tại 15 văn phòng trên toàn thế giới, ENZ phối hợp chặt chẽ với hệ thống giáo dục đa dạng của New Zealand, bao gồm các trường trung học, cao đẳng, đại học, các đơn vị giảng dạy tiếng Anh, các học viện kỹ thuật và công nghệ tại New Zealand cũng như các cơ quan và tổ chức chính phủ quốc tế.

Trên phạm vi quốc tế, ENZ hợp tác với nhiều bên liên quan trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm các cơ quan chính phủ và cơ sở giáo dục, nhằm xác định và thúc đẩy các cơ hội tăng trưởng bền vững cho lĩnh vực giáo dục New Zealand.