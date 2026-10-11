Lần đầu tiên, đại học của Tiến sĩ giàu nhất Việt Nam dạy bác sĩ nội trú: Chỉ tuyển sinh 48 người giỏi nhất, học phí cao nhất 120 triệu đồng/năm

Theo thông báo tuyển sinh của Đại học Phenikaa (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Phenikaa do Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch), việc đào tạo bác sĩ nội trú năm 2026 được triển khai căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-BYT ngày 21/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh trình độ này.

6 chuyên ngành được tuyển sinh gồm Nội khoa, Ngoại khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Sản phụ khoa và Chẩn đoán hình ảnh. Tổng chỉ tiêu là 48 học viên.

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành và mức học phí tương ứng

Theo quy định của trường, ứng viên phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy trong năm 2026, đúng ngành tương ứng với chuyên ngành dự tuyển và đạt loại khá trở lên. Trong thời gian học đại học, thí sinh không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị dừng học tập, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe.

Riêng ứng viên dự tuyển chuyên ngành Răng Hàm Mặt không được có học phần phải học lại hoặc thi lại. Người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, nếu đáp ứng các điều kiện dự tuyển, được xét miễn thi tuyển.

Ảnh: Đại học Phenikaa

Phương thức tuyển sinh là thi tuyển, gồm một môn ngoại ngữ và ba môn kiến thức cơ sở, chuyên ngành. Thí sinh có thể chọn thi tiếng Anh hoặc tiếng Trung do trường tổ chức. Người có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, còn thời hạn theo quy định, có thể được miễn thi môn này. Các môn thi còn lại tùy chuyên ngành.

Các môn thi tương ứng với từng chuyên ngành. Ảnh chụp màn hình

Để được xét trúng tuyển, thí sinh phải đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên; điểm từng môn kiến thức cơ sở, chuyên ngành từ 5/10 trở lên và điểm môn chuyên ngành chính từ 7/10. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn này, không tính môn ngoại ngữ và điểm ưu tiên. Trường xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Mức học phí bác sĩ nội trú tại Đại học Phenikaa dao động 95-120 triệu đồng mỗi năm, tùy chuyên ngành. Hiện trong năm đầu tuyển sinh, trường áp dụng chính sách miễn 30% học phí toàn khóa theo thời gian đào tạo chuẩn đối với các chuyên ngành bác sĩ nội trú tuyển sinh năm 2026. Như vậy, mức học phí sau ưu đãi tương đương khoảng 66,5-84 triệu đồng mỗi năm, nếu tính theo mức công bố và áp dụng giảm đều trong toàn khóa.

Ngoài ra, học viên cam kết làm việc lâu dài tại Trường Y - Dược Phenikaa hoặc Bệnh viện Phenikaa có thể được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng lương theo mức bảo hiểm xã hội, theo chính sách của trường.

Hiện nay, ông Hồ Xuân Năng đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 3.700 tỷ đồng, xếp thứ 47 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ông được truyền thông biết đến với danh xưng Giáo sư giàu nhất Việt Nam.