Thêm 1 cửa hàng Bách Hóa Xanh bị lập biên bản vi phạm

Sáng 24-7, tin từ đoàn kiểm tra liên ngành TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết đã đề nghị đại diện cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 19, phường 3, TP Tân An phải gửi công văn giải trình về Phòng Kinh tế TP trước ngày 26-7, liên quan đến việc tính tiền khối lượng chênh lệch.



Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn yêu cầu cửa hàng chấp hành nghiêm về niêm yết giá và phải bán đúng giá đã niêm yết. Đặc biệt, phải tính tiền đúng với khối lượng mà người dân đã mua. Nếu cửa hàng tiếp tục vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Vào sáng 23-7, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Tân An do ông Đỗ Văn Thạch - Trưởng Phòng Kinh tế TP - làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra cửa hàng Bách Hóa Xanh nêu trên sau khi nhận được thông tin từ người dân qua đường dây nóng về việc nhân viên thu ngân của cửa hàng tính tiền khối lượng chênh lệch cao hơn khối lượng thực tế mà họ mua.

Cụ thể, người dân mua 0,6kg nhưng nhân viên thu ngân tính tiền 1,2kg; mua 1kg saba nhưng tính tiền 1,6kg; mua 0,75kg thịt đùi nhưng tính tiền 1,3kg…

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh này.

Lực lượng quản lý thị trường ở Sóc Trăng kiểm tra, lập biên bản cửa hàng Bách Hóa Xanh. Ảnh do Phòng Kinh tế TP Sóc Trăng cung cấp

Trước đó, vào ngày 17-7, Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng) đã kiểm tra, phát hiện cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TP Sóc Trăng bán hàng không đúng giá niêm yết nên lập biên bản để xử lý.



Cụ thể, cháo tươi gà cà rốt có giá niêm yết là 19.000 đồng/gói nhưng cửa hàng bán 19.600 đồng/gói; cháo tươi thịt thăn giá niêm yết 13.500 đồng/gói, bán ra 14.600 đồng/gói; cháo tươi lươn đậu xanh giá niêm yết 22.500 đồng/gói, bán ra 24.000 đồng/gói; cháo yến vị thịt bằm giá niêm yết 9.800 đồng/gói, bán ra 10.300 đồng/gói. Thậm chí, cháo tươi rau củ thập cẩm có giá niêm yết 14.500 đồng/gói nhưng lại bán ra 20.000 đồng/gói.

Đại diện Bách Hóa Xanh cũng xác nhận có sai sót do không thay giá tại cửa hàng ở số 481 Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng), chứ không phải cố ý bán cao hơn so với giá niêm yết.