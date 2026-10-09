Thê thảm cho vợ Jang Dong Gun sau khi chồng lộ 700 tin nhắn ngoại tình

Sáng 9/10, tờ Sports Seoul cho hay, nữ minh tinh Go So Young - bà xã Jang Dong Gun vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong video, Go So Young đến gặp 1 bác sĩ chuyên khoa để nhận kết quả kiểm tra xét nghiệm hệ miễn dịch và đo tuổi sinh học mà cô đã thực hiện trước đó.

Kết quả kiểm tra cho thấy tuổi sinh học của Go So Young là 58, thế nhưng trên thực tế tuổi thật của cô là 55. Trước ống kính, sao nữ họ Go đã không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi bác sĩ đọc ra thông số này.

Go So Young tỏ ra sững sờ: “Tôi 55 tuổi mà kết quả lại cho thấy mình già hơn hẳn tuổi thật, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy quá sốc rồi. Tôi trộm nghĩ ‘Hình như cơ thể mình đã già đi thật rồi’. Điều đó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn phiền”.

Bác sĩ chuyên khoa cho biết thêm, Go So Young bị mất cân bằng nội tiết tố. Đồng thời, bác sĩ cũng giải thích cặn kẽ về tình trạng đáng lo ngại của nữ minh tinh 7X ở thời điểm hiện tại: “Cô đã tự kiểm soát bản thân vô cùng nghiêm ngặt trong suốt 1 thời gian dài rồi. Nếu bảo ai đó sống như học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học suốt 20 năm thì chắc chắn chẳng ai chịu nổi đâu, nhưng cô lại làm được điều này. Cô hiện đang ở giai đoạn đầu của hội chứng kiệt sức”.

Go So Young hiện già hơn hẳn tuổi thật, còn bị suy kiệt tinh thần. Ảnh: Naver

Bác sĩ cũng khuyên Go So Young không nên lạm dụng thực phẩm chức năng: “Mâm cơm truyền thống của người Hàn Quốc vốn đã phong phú về mặt dinh dưỡng, nên chỉ cần ăn uống đầy đủ các món ăn phụ hàng ngày là cơ thể đã nhận đủ chất rồi, không nhất thiết phải uống thêm các loại thực phẩm chức năng để bù đắp sự thiếu hụt dinh dưỡng nữa đâu”.

Bác sĩ chuyên khoa còn khuyên Go So Young thay vì ép bản thân giảm cân hoặc quản lý cơ thể gắt gao hơn nữa thì cô nên thả lỏng để giảm stress và lấy lại sự cân bằng nội tiết tố.

Bác sĩ vừa dứt lời, Go So Young liền thú nhận đúng là cô luôn rất nghiêm khắc với chính mình. Bà xã Jang Dong Gun nhấn mạnh, cô luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao trong việc quản lý bản thân. Nhưng tới nay, kết quả kiểm tra tại bệnh viện đã khiến nữ diễn viên phải nhìn nhận lại toàn bộ lối sống của mình. Bình thường Go So Young luôn quản lý bản thân nghiêm ngặt, ai dè những việc cô làm lại khiến chính mình bị suy kiệt tinh thần và nay còn trông già hơn hẳn tuổi thật. Nhiều khán giả nhận định, do Jang Dong Gun từng dính phốt ngoại tình, săn gái cho nên sau đó nữ minh tinh họ Go mới phải tìm mọi cách nhằm níu kéo tuổi xuân và giữ chân ông xã “lắm tài nhiều tật”. Nhưng thật không ngờ, kết quả cuối cùng lại chẳng được như mong đợi.

Go So Young được cho là chịu ảnh hưởng từ vụ bê bối ngoại tình của ông xã Jang Dong Gun nên mới thành ra như vậy. Ảnh: Nate

Trước đó, trong 1 lần đi kiểm tra sức khỏe tâm thần, Go So Young cũng nhận về lời chẩn đoán tương tự. Khi ấy, chuyên gia cũng giải thích rằng nữ diễn viên đang ở trong trạng thái giống như “1 thực tập sinh thần tượng đã mệt mỏi đến mức kiệt sức”.

Tình cảnh của Go So Young ở thời điểm hiện tại khiến cho công chúng vô cùng lo ngại. Ảnh: X

Mọi động thái và từng lời phát biểu của Go So Young trong những năm qua liên tục thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng, âu cũng là bởi Jang Dong Gun trước đó từng vướng scandal ngoại tình, lén lút săn gái sau lưng vợ.

Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái “giải khuây” khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal “săn gái” của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh “bão dư luận”. “Team qua đường” cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” sau bê bối của nam tài tử. Minh tinh này còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng “cắm sừng” mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.