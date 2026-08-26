Không dám tin tình cảnh của vợ Jang Dong Gun sau khi chồng lộ 700 tin nhắn ngoại tình

“Nhất cử nhất động” từ Jang Dong Gun đã liên tục bị công chúng săm soi để ý kể từ sau khi anh bị tung 700 tin nhắn săn gái, ngoại tình sau lưng bà xã - Go So Young. Tới sáng 26/8, tờ Isplus đưa tin, Go So Young đã giảm cân sốc sau khi ông xã dính phốt “quan hệ ngoài luồng”. Chưa hết, nữ minh tinh họ Go còn sẵn sàng thay đổi đáng kể thói quen sinh hoạt, trong đó không ngần ngại thẳng thừng từ chối tất cả các lời mời ra ngoài vào buổi tối. Nhiều khán giả nhận định, cô giảm cân, lấy lại vóc dáng cân đối để giữ chân ông xã. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng được cho là ở lì trong nhà vào buổi tối nhằm quản chồng cho thật chặt sau khi đàng trai dính lùm xùm “tòm tem” bên ngoài.

Trên kênh YouTube cá nhân, Go So Young vừa đăng video bày tỏ sự mừng rỡ khi đã thành công đưa cân nặng xuống mức 49kg sau thời gian dài nỗ lực áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt kết hợp với tập luyện. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn chưa dừng lại, sẽ tiếp tục cố gắng đạt mục tiêu giảm thêm 2kg nữa để cân nặng về mức 47kg. Được biết, đây cũng là mức cân nặng của Go So Young vào thời điểm kết hôn với tài tử Jang Dong Gun 16 năm trước.

Cũng trong video mới đây, nữ minh tinh họ Go đã cởi mở chia sẻ bí quyết giảm cân của mình tới đông đảo người hâm mộ. Cô nhấn mạnh: “Chế độ ăn uống là quan trọng nhất. Tôi hầu như đã bỏ rượu. Đồng thời, tôi đã hủy tất cả các cuộc hẹn nhậu. Các buổi hẹn ăn tối cũng dẹp bỏ hết”.

Go So Young điên cuồng giảm cân. Dù đã giảm xuống còn 49kg song cô vẫn chưa hài lòng, đặt mục tiêu giảm tiếp 2kg nữa. Được biết, người đẹp cao khoảng 1m70. Ảnh: Naver

Go So Young cố gắng giảm xuống còn 47kg vì đây là mức cân nặng ở thời điểm cô kết hôn với Jang Dong Gun. Ảnh: Nate

Go So Young hiện nỗ lực thay đổi ngoại hình, nếp sống cũ sau khi ông xã Jang Dong Gun dính phốt phản bội, “cắm sừng”. Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái “giải khuây” khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal “săn gái” của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh “bão dư luận”. “Team qua đường” cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” sau bê bối của nam tài tử. Minh tinh này còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng “cắm sừng” mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.