The Queen's Day 2024 - Be Happy Together: Thông điệp truyền cảm hứng về hạnh phúc gia đình

2024 là năm thứ 3 Suri Store theo đuổi và thực hiện thông điệp "Phụng sự vì cộng đồng". Trên hành trình đầy ý nghĩa này Suri Store đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các đối tác chiến lược cùng các nhãn hàng thân thiết, thành công tổ chức các chương trình lớn, có sức ảnh hướng mạnh mẽ trên thị trường Mẹ&Bé như The Queen's Day, Biệt đội KOLs Nhí, Suri&Brand, Hành trình vì trẻ em,...

Trong 3 năm qua, Suri Store liên tục gửi cộng bỉm sữa các thông điệp truyền thông giàu sức chạm như "Single mom", "Mỗi đứa trẻ là một ngôi sao", "Hành trình lấp lánh",... nhằm lan tỏa tinh thần đề cao hành trình phát triển của phụ nữ & trẻ em. Các thông điệp này đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng khách hàng Suri nói riêng và cộng đồng Mẹ&bé nói chung. Năm nay trong bối cảnh nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều người không còn tin vào sự bền vững và những giá trị tốt đẹp của gia đình, Suri Store mong muốn thông qua sức ảnh hưởng và tiếng nói của mình để khẳng định và tôn vinh những giá trị cốt lõi của gia đình Việt: "Be Happy Together - Trở nên Hạnh phúc cùng nhau!"

"Be Happy Together" - Trở nên Hạnh phúc cùng nhau là mong muốn cũng là mục tiêu của nhiều gia đình bởi trên hành trình hôn nhân, sống gắn bó mới chỉ là điểm khởi đầu, quan trọng hơn hết là sự vun vén, hi sinh, bù đắp để cả gia đình cùng trở nên tốt đẹp, yêu thương và hạnh phúc. Đó cũng là ý nghĩ cốt lõi của hai chữ gia đình - nơi bố mẹ, con cái, anh chị em trở thành niềm tự hào và động lực sống của nhau. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong câu chuyện mà Suri đã kể, bắt đầu từ "Single Mom" đến "Hành trình lấp lánh" và điểm kết là "Be happy Together".

Bên cạnh thông điệp ý nghĩa, The Queen’s Day 2024 còn ghi điểm với cộng đồng mẹ&bé bởi 5 tỷ tiền quà tặng cùng nhiều hoạt động độc đáo như: Biệt đội KOLs Nhí, Nhật ký mẹ bầu, Ông chồng của năm, Olympic mini, Ăn dặm miễn phí, Mega live TikTok, Đại tiệc sale cuối năm,...

Sự kiện ghi nhận sự có mặt của gần 5000 khách hàng, trong đó hơn 80% là các cặp gia đình trẻ. Họ không chỉ tham gia sự kiện với mục tiêu tham quan, mua sắm mà còn mong muốn được gắn kết cùng gia đình thông qua các hoạt động tương tác giữa các thành viên.

The Queen's Day 2024 do Hệ thống Mẹ&bé cao cấp Suri Store cùng hơn 50 nhãn hàng quốc tế tổ chức đã thành công rực rỡ, hy vọng năm 2025 sự kiện sẽ bùng nổ hơn với những thông điệp ý nghĩa, giàu sức chạm dành tặng cộng đồng mẹ&bé Việt Nam.