The Pearl Hoi An tiếp tục định vị chuỗi âm nhạc bên biển “Sea Sound Session” với trải nghiệm nghệ thuật mới

Góp mặt tại Sea Sound Session #2 là Phan Mạnh Quỳnh và Uyên Linh – hai nghệ sĩ sở hữu phong cách âm nhạc riêng biệt nhưng đều được khán giả yêu mến bởi khả năng truyền tải cảm xúc qua từng ca khúc. Nếu Phan Mạnh Quỳnh ghi dấu ấn với những sáng tác giàu chiều sâu, mộc mạc và gần gũi, thì Uyên Linh chinh phục người nghe bằng chất giọng nội lực, tinh tế cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến một đêm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc, kết nối khán giả thông qua những giai điệu quen thuộc và những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu.

Điểm nhấn của Sea Sound Session #2 là việc lần đầu tiên ứng dụng công nghệ trình diễn 3D Mapping trên sân khấu ngoài trời. Thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ, ánh sáng và hiệu ứng thị giác được thiết kế để đồng hành cùng từng tiết mục biểu diễn, góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật đa giác quan, nơi âm thanh, hình ảnh và cảm xúc được kết nối liền mạch.

Trong đêm diễn, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những ca khúc gắn liền với tên tuổi Phan Mạnh Quỳnh – nam ca sĩ, nhạc sĩ được yêu mến bởi những sáng tác giàu chiều sâu và cảm xúc – cùng chất giọng nội lực, tinh tế của Uyên Linh, một trong những nữ ca sĩ sở hữu phong cách trình diễn đầy cuốn hút của làng nhạc Việt. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trong không gian mở hướng biển của Harmony Lawn.

Song hành cùng việc giới thiệu chương trình, Ban Tổ chức cũng đã công bố sơ đồ chỗ ngồi chính thức, giúp khán giả dễ dàng lựa chọn vị trí phù hợp với nhu cầu trải nghiệm. Mỗi hạng vé được thiết kế với góc nhìn và quyền lợi riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm thưởng thức âm nhạc trọn vẹn trong không gian sân khấu bên biển.

Để đảm bảo chất lượng chương trình cũng như trải nghiệm của người tham dự, Ban Tổ chức lưu ý Sea Sound Session #2 không phục vụ trẻ em dưới 1 mét.

Là chuỗi chương trình do The Pearl Hoi An phát triển, Sea Sound Session không chỉ góp phần đa dạng hóa các hoạt động văn hóa – giải trí tại điểm đến mà còn hướng tới việc xây dựng một sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, nghệ thuật và thiên nhiên. Thông qua mỗi mùa diễn, The Pearl Hoi An kỳ vọng mang đến cho du khách và cộng đồng yêu âm nhạc những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hội An như một điểm đến giàu cảm xúc và trải nghiệm.

Thông tin chi tiết

SEA SOUND SESSION #2

29.08.2026 | 19:30

Harmony Lawn – The Pearl Hoi An

Đơn vị sản xuất: Alcove Hospitality