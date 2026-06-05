The Pearl Hoi An khẳng định dấu ấn nghỉ dưỡng kết hợp nghệ thuật qua đêm nhạc Sea Sound Session

Đêm ngày 29/05 vừa qua, chương trình Sea Sound Session đã diễn ra tại khuôn viên Harmony Lawn, The Pearl Hoi An, thu hút đông đảo khán giả và du khách tham dự. Sự kiện đánh dấu một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động nghệ thuật mùa hè 2026 của khu nghỉ dưỡng.

Trong không gian mở hướng biển đặc trưng của The Pearl Hoi An, âm nhạc được đặt trong sự giao hòa cùng thiên nhiên. Ánh trăng, làn gió biển và hệ thống sân khấu được đầu tư chỉn chu đã góp phần tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật khác biệt, nơi khán giả không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn được hòa mình vào bầu không khí gần gũi và đầy cảm hứng.

Đặc biệt, sự tương tác tự nhiên giữa các nghệ sĩ và người tham dự đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình. Không khí cởi mở và thân tình đã tạo nên sự kết nối mạnh mẽ, đưa Sea Sound Session vượt ra khỏi khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường để trở thành một không gian gặp gỡ của những người yêu nghệ thuật.

Ca sĩ Hà Nhi tương tác cùng khán giả tại đêm nhạc Sea Sound Session

Ca sĩ Vicky Nhung giao lưu với khán giả trong ca khúc "Thèm yêu"

Sea Sound Session cũng tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các trải nghiệm văn hóa - giải trí chất lượng tại The Pearl Hoi An, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và nâng cao giá trị trải nghiệm dành cho du khách khi đến với Hội An.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ, đối tác đồng hành, đơn vị tổ chức cùng toàn thể khán giả đã góp phần tạo nên thành công của chương trình. Sự ủng hộ và đồng hành của quý vị là động lực để The Pearl Hoi An tiếp tục mang đến những sự kiện nghệ thuật đặc sắc hơn trong thời gian tới.

Sau thành công của đêm diễn ngày 29/05, chuỗi Sea Sound Session sẽ tiếp tục được phát triển với những chương trình mới, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật và những trải nghiệm âm nhạc được đầu tư chuyên nghiệp, hứa hẹn trở thành điểm hẹn nghệ thuật bên biển dành cho du khách và cộng đồng yêu âm nhạc trong thời gian tới.