Tóm gọn Shin Min Ah - Kim Woo Bin hẹn hò sang chảnh sau đám cưới, nữ diễn viên vừa xoay người lại khiến công chúng câm nín tại chỗ
Động thái mới của cặp vợ chồng Shin Min Ah - Kim Woo Bin khiến công chúng bùng nổ.
Shin Min Ah - Kim Woo Bin tổ chức hôn lễ cổ tích vào hôm 20/12 năm ngoái trong sự chúc mừng của công chúng khắp châu Á. Trong những ngày này, 2 ngôi sao đang ở Tây Ban Nha để hưởng tuần trăng mật.
Tới tối 8/1, tờ Sina đưa tin, cặp vợ chồng mới cưới vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang tận hưởng buổi hẹn hò sang chảnh tại 1 cửa hàng của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton ở Barcelona trong bầu không khí ngập tràn niềm hạnh phúc. 2 ngôi sao hạng A diện đồ ton-sur-ton, gây ấn tượng mạnh với công chúng nhờ vóc dáng cao ráo, nổi bật chuẩn người mẫu.
Chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể thấy Shin Min Ah - Kim Woo Bin trông vô cùng đẹp đôi, đắm chìm trong tình yêu khi đang vui vẻ lựa đồ tại cửa hàng của thương hiệu lừng danh thế giới. Đặc biệt, những khán giả quay clip cho biết khoảnh khắc Shin Min Ah xoay người lại đã khiến họ câm nín vì sốc visual trước diện mạo lung linh của nữ diễn viên.
Clip ghi lại cảnh Shin Min Ah - Kim Woo Bin tận hưởng buổi mua sắm sang chảnh ở cửa hàng Louis Vuitton đã được chia sẻ rần rần, khiến mạng xã hội nổ tung
Trước đó, vào sáng 6/1, truyền thông xứ Hàn chính thức công bố hình ảnh đầu tiên từ tuần trăng mật của cặp vợ chồng mới cưới. Theo đó, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã tới dùng bữa ở 1 nhà hàng Hàn Quốc tại Tây Ban Nha. Chủ nhà hàng đã nhận ra cặp đôi nổi tiếng, còn vui vẻ tới bắt chuyện với 2 ngôi sao. Gương mặt nam thần họ Kim sáng bừng niềm hạnh phúc, đúng kiểu chú rể mới cưới đang đắm chìm trong tình yêu. Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn cưới Kim Woo Bin đeo ở ngón áp út trong buổi hẹn hò lãng mạn cùng Shin Min Ah ở nhà hàng.
Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.
Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.
Nguồn: Sina, X