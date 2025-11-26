Thế hệ Gen Z, Gen Alpha đang tích cực tham gia thị trường chứng khoán

Tổng số tài khoản chứng khoán trong nước đạt 10.4 triệu, phần lớn tài khoản mới thuộc về Gen Z và Gen Alpha

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với sự tham gia ngày càng đông đảo của thế hệ trẻ. Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tính đến cuối tháng 7/2025 tổng số tài khoản chứng khoán trong nước đã đạt 10.4 triệu, vượt mục tiêu năm 2025 và tiến gần cột mốc 2030. Điều đáng chú ý là phần lớn tài khoản mới thuộc về Gen Z và Gen Alpha - hai thế hệ được kỳ vọng sẽ định hình diện mạo mới của thị trường trong thập kỷ tới. Theo các chuyên gia, có ba yếu tố thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ này.

Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định với thu nhập bình quân đầu người đạt 4,500 - 5,000 USD/năm, tạo điều kiện cho việc trích lập vốn đầu tư ngay từ giai đoạn đầu đi làm.

Thứ hai, sự phát triển vượt trội của công nghệ số giúp việc giao dịch chứng khoán trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ cần một ứng dụng trên điện thoại, nhà đầu tư trẻ có thể mở tài khoản, đặt lệnh và theo dõi danh mục mọi lúc, mọi nơi.

Thứ ba, kiến thức tài chính được tiếp cận dễ dàng qua mạng xã hội, khóa học trực tuyến, cộng đồng đầu tư, giúp Gen Z và Gen Alpha tự tin đưa ra quyết định.

Thế hệ Gen Z và Gen Alpha chủ động tiếp cận các kênh đầu tư có tiềm năng tăng trưởng dài hạn như cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Trong quá trình tìm kiếm phương án đầu tư phù hợp, nhiều nhà đầu tư trẻ chú ý đến các sản phẩm như quỹ đầu tư, nổi bật là nhóm chứng chỉ quỹ. Sự xuất hiện dày đặc của các từ khóa như chứng chỉ quỹ nào tốt nhất hiện nay hay các nội dung so sánh quỹ trên các công cụ tìm kiếm, diễn đàn cho thấy thế hệ trẻ không còn ngần ngại tìm hiểu sâu về cấu trúc sản phẩm, mức độ rủi ro và cách vận hành danh mục.

Trong số các đơn vị dẫn đầu trên thị trường phân phối quỹ đầu tư, Techcom Securities (TCBS) là đơn vị được nhiều nhà đầu tư trẻ lựa chọn khi bước chân vào thị trường. Với hệ sinh thái đầu tư số hóa toàn diện, TCBS giúp tối giản quy trình mở tài khoản và giao dịch, đồng thời mang đến các quỹ phù hợp theo từng mục tiêu tài chính.

Các quỹ do TCBS phân phối được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm sâu về thị trường trong nước và quốc tế. Danh mục của từng quỹ được phân bổ khoa học giữa các nhóm tài sản như cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ phòng thủ, giúp tối ưu hiệu quả nhưng vẫn giữ mức rủi ro phù hợp cho nhà đầu tư mới. Tính minh bạch cũng là yếu tố được đánh giá cao khi mọi thông tin về lợi nhuận, biến động, lịch sử phân bổ hay phí liên quan như phí bán chứng chỉ quỹ đều được công bố rõ ràng. Kỳ vọng lợi nhuận dài hạn cũng được đánh giá tích cực, đặc biệt khi so sánh với các phương án tích lũy truyền thống.

TCBS cung cấp đa dạng lựa chọn như:

TCBF - quỹ trái phiếu ưu tiên sự ổn định, phù hợp người mới.

- quỹ trái phiếu ưu tiên sự ổn định, phù hợp người mới. TCEF - quỹ cổ phiếu tập trung tăng trưởng với danh mục doanh nghiệp tiềm năng.

- quỹ cổ phiếu tập trung tăng trưởng với danh mục doanh nghiệp tiềm năng. TCFF - quỹ cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu, hướng đến sự linh hoạt.

Ngoài ra, TCBS còn phân phối quỹ từ các đơn vị khác như SSI, TTC, VNC hay DC…, giúp nhà đầu tư trẻ dễ dàng xây dựng danh mục đa dạng hóa từ sớm.

Thông qua ngân hàng số Techcombank, toàn bộ quy trình mua - bán chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tuyến với tốc độ nhanh, bảo mật cao và trải nghiệm dễ sử dụng. Nhà đầu tư có thể theo dõi hiệu quả danh mục ngay trên ứng dụng, chủ động rút hoặc tái đầu tư khi cần.

Mua chứng chỉ quỹ đơn giản trên ngân hàng số Techcombank.

Kết lại, sự xuất hiện mạnh mẽ của Gen Z và Gen Alpha đang mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm nhà đầu tư trẻ với tư duy linh hoạt, tiếp cận công nghệ nhanh và sẵn sàng học hỏi đang tạo ra sức bật lớn cho dòng vốn trong tương lai. Các tổ chức như TCBS, với hệ sinh thái đầu tư hiện đại và minh bạch, sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng thế hệ mới trên hành trình tích lũy tài sản bền vững.

Quý khách cần được tư vấn và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: