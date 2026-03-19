The Grand Ho Tram công bố “Chương mới đầy hứng khởi” cho năm 2026 và tầm nhìn mở rộng hệ sinh thái giải trí

Giải trí trở thành trụ cột chiến lược

Trong năm 2026, The Grand Ho Tram sẽ nâng cấp hoạt động giải trí trở thành một trụ cột chiến lược trong tổng thể trải nghiệm nghỉ dưỡng, thay vì chỉ đóng vai trò bổ trợ như trước đây. Lịch sự kiện với nhiều buổi hòa nhạc và chương trình quy mô lớn sẽ diễn ra xuyên suốt năm, từng bước định vị Hồ Tràm như một điểm đến giải trí sôi động chứ không chỉ là nơi nghỉ dưỡng. Đồng thời, The Grand Ho Tram cũng dự kiến hợp tác với nhiều đối tác sản xuất và tổ chức giải trí lớn trong nước và quốc tế nhằm đa dạng hóa các sự kiện tổ chức tại đây.

Chuỗi chương trình giải trí đã được khởi động từ đầu năm với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Nổi bật có thể kể đến sự kiện Mexican Royal Fiesta vào ngày 21/3 với sự tham gia của các ca sĩ Thảo Trang và Liz Kim Cương và live show của Lệ Quyên vào ngày 28/3. Các chương trình này mang đến cơ hội để khán giả thưởng thức những giọng ca quen thuộc của làng nhạc Việt trong không gian nghỉ dưỡng sôi động tại Hồ Tràm. Bên cạnh đó, The Grand Ho Tram cũng mở rộng danh sách biểu diễn với nhiều nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là các nghệ sĩ châu Á.

Trong đó có chương trình Golden Melodies: The Best of 70s & 80s với các nghệ sĩ Ricky Lim và Amy Chan, concert mang phong cách nhạc Trot Hàn Quốc với sự tham gia của giọng ca Hong Jin Young và Yu Seong Eun, cùng lễ hội âm nhạc Koyote Festival: Heung với sự xuất hiện của nhóm nhạc Hàn Quốc Koyote. Những sự kiện này góp phần mang đến màu sắc giải trí đa dạng và tăng thêm sức hút cho Hồ Tràm như một điểm đến phong cách sống và giải trí trong khu vực.

Cột mốc mới cho The Grand Casino

Năm 2026 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng khi Casino trở thành một phần của hệ sinh thái giải trí và phong cách sống cao cấp tại The Grand Ho Tram bên cạnh các trải nghiệm lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và giải trí trực tiếp tại khu nghỉ dưỡng. Với việc The Grand Casino hiện đã mở cửa đón khách Việt đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ, The Grand Ho Tram cam kết tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn tham gia các trò chơi có thưởng một cách trách nhiệm, tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý, đồng thời đảm bảo một môi trường giải trí an toàn và minh bạch cho tất cả khách tham quan. Trong thời gian tới, khu nghỉ dưỡng cũng sẽ triển khai một loạt sáng kiến CSR đáng chú ý, như một phần trong cam kết phát triển bền vững và vận hành Casino có trách nhiệm.

Chia sẻ từ ông Walt Power, CEO của The Grand Ho Tram

"Kể từ đầu năm 2026, The Grand Casino đã chính thức đón tiếp khách Việt theo đúng các quy định hiện hành. Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái giải trí tại The Grand Ho Tram, mang đến trải nghiệm casino đẳng cấp quốc tế và hoàn thiện hơn mô hình khu nghỉ dưỡng tích hợp của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục củng cố các tiêu chuẩn vận hành và quy trình quản lý nhằm đảm bảo môi trường giải trí an toàn, minh bạch và được quản lý chuyên nghiệp cho mọi khách hàng."

Mở rộng hệ thống lưu trú

The Grand Ho Tram cũng công bố kế hoạch mở cửa Ixora Ho Tram by Fusion 2 trong năm 2026, qua đó tiếp tục mở rộng năng lực lưu trú và nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách sạn tại khu nghỉ dưỡng. Bước tiến này khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của The Grand Ho Tram trong việc phát triển Hồ Tràm trở thành một điểm đến du lịch quy mô lớn, thu hút cả du khách trong nước và quốc tế.

Kết

Bước sang năm 2026, The Grand Ho Tram sẽ khởi đầu một giai đoạn phát triển mới với động lực mạnh mẽ, kết hợp mở rộng hệ thống lưu trú, tăng cường các chương trình giải trí đẳng cấp và giới thiệu thêm nhiều trải nghiệm mới cho du khách. Những bước tiến này tiếp tục củng cố vị thế của Hồ Tràm như một trong những điểm đến khu nghỉ dưỡng tích hợp năng động nhất Đông Nam Á, đồng thời trở thành điểm đến phong cách sống và giải trí hấp dẫn đối với cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

