"Thế giới hôn nhân": Cuộc đối đầu của cô vợ cao tay và gã chồng "kí sinh" cùng chân lý phụ nữ nhất định phải biết

Thế giới hôn nhân (The World of the Married) - bộ phim bỗng dưng làm mưa làm gió mới chỉ vài ngay qua đã đạt con số raiting khủng 18,8% trên toàn quốc chỉ sau 6 tập ra mắt. Con số ấy hẳn sẽ khiến rất nhiều người tò mò. Bởi nếu đọc qua review bạn sẽ không thấy 1 chuyện ngôn tình hay những pha chạm trán định mệnh của 2 nhân vật chính. Vậy có gì mà bỗng dưng Thế giới hôn nhân lại hot đến vậy?

Chỉ duy nhất 1 đáp án - Nó chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất các góc cạnh của những cuộc hôn nhân đa sắc màu trong cuộc sống. Không văn hoa mỹ miều, Thế giới hôn nhân quả thật bao hàm nhiều câu chuyện như cái tên gọi của nó.

Tập 1 biết chồng ngoại tình, tập 2 phát hiện tiểu tam có bầu, tập 3 chuẩn bị kế hoạch ly hôn, tập 4 lên giường với bạn thân để trả thù chồng, tập 5 công khai tất cả với gia đình tiểu tam và tập 6 là pha lật mặt tráo trở của gã chồng tồi,… Sun Woo - nữ nhân vật chính chắc chắn không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân ấy nữa. Nhiều người thắc mắc mới có 6 tập đã rõ như ban ngày thế thì làm gì còn cái để xem.

Nhưng không, bộ phim này không đơn thuần để chúng ta giải trí. Bởi cuộc sống thực tế nó ngoắt ngoéo và khó lường như thế đấy.

Khi bạn phấn đấu để trở thành người phụ nữ thành công sở hữu 1 gia đình hoàn hảo thì vào ngày đẹp trời, bạn phát hiện bức ảnh gia đình kia thực ra chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc. Và người đàn ông đầu ấp tay gối đã phản bội vợ 1 cách đáng ghê tởm. Đau hơn nữa, người làm vợ như Sun Woo lại là nhân vật biết cùng cùng.

Có khi nào, nghe 1 bài hát, đọc 1 status hay xem vài tập phim khiến bạn như được soi rọi cuộc đời mình, nhận ra những sự thật ngoài tầm kiểm soát?!

Tại sao kẻ phản bội lại được che giấu và "bảo vệ"?

Tae Oh - 1 gã đàn ông chỉ được cái mã, sống "kí sinh" vào vợ dưới danh nghĩa có công ty riêng nhưng không bao giờ có lãi. Anh ta vô dụng theo đúng nghĩa đen, sống cẩu thả, ăn sườn không rửa tay, không làm việc nhà và ném bát đĩa vào bồn rửa sau khi ăn xong... Vậy tại sao anh ta lại được cả bạn bè, hàng xóm che giấu việc ngoại tình để Sun Woo không hay biết?

Nói 1 cách thẳng thắn, nó phản chiếu mặt đen tối của cuộc sống đó là người ta luôn quay lưng, không chấp nhận sự hoàn hảo. Giống như cách mà những người thân xung quanh vợ chồng họ cười cười nói nói nhưng đằng sau đâu có thật tâm mong họ hạnh phúc. Nếu người ta không thể phá hoại gia đình bạn, người ta sẽ cất giấu những bí mật hiếm hoi để bạn trở thành 1 kẻ ngớ ngẩn, ít nhất là trong trò đùa của họ.

Gã chồng tồi trong Thế giới hôn nhân

Sun Woo linh cảm từ sợi tóc, thỏi son đến việc mình đang bị chồng lừa dối chính là sự tái hiện lại lỗ hổng lớn nhất của hôn nhân. Sẽ không có ai giúp bạn, có biết họ cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, hay chăng là lời động viên như cách mà mẹ chồng Sun Woo nói với cô: "Đàn ông sẽ thay đổi suy nghĩ vào một ngày nào đó nếu con hết lòng với họ".

Đau đớn nhất là ngay cả khi con trai bạn biết cha nó không tốt nhưng nó cũng sẽ im lặng vì lợi ích của mình. Và đúng hơn như trong trường hợp của Sun Woo, cô không hề hoàn hảo trong mắt con trai bằng cha nó.

"Trên đời có 2 loại đàn ông: Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện"

Đó chỉ là 1 câu thoại đắt giá trong Thế giới hôn nhân. Không phải tất cả đàn ông đều thế nhưng phản bội là thứ gì đó rất bản năng, chỉ có điều nó có cơ hội để trỗi dậy hay không thôi.

Đáng sợ hơn cả lý lẽ của kẻ phản bội: "Trái tim con người không phải chỉ có một cảm xúc, cô không ngừng yêu khi kết hôn đâu. Tình yêu với Sun Woo và với Da Kyung là hai cảm xúc khác nhau. Điều làm tôi phát điên là tôi cùng lúc yêu cả hai người. Trái tim tôi chân thành với cả hai người họ".

Và ai cũng nghĩ những người đàn ông như Tae Oh không muốn ly hôn vì vẫn còn yêu vợ, để nó khớp 1 cách hoàn hảo với lý do mà anh ta đưa ra. Nhưng không, Tae Oh chẳng yêu ai cả, những gạ đàn ông phản bội vợ đừng nói là anh ta yêu 1 trong 2. Thứ anh ta yêu nhất là bản thân mình kìa, anh ta sẽ dùng mọi sĩ diện và liêm sỉ để bảo vệ lấy cái ích kỉ và tính chiếm hữu tham lam của anh ta chứ không phải ai khác đâu!

Ngay trong chính bữa tiệc tổ chức cho vợ Tae Oh đã bộc bạch: "Gặp em là điều tốt nhất trong cuộc đời anh". Phải, anh ta nói hoàn toàn đúng đấy chứ!. Bởi không có mọi sự hậu thuẫn về kinh tế của vợ thì sao anh ta có ngày hôm nay.

Nhiều người đàn ông như không biết làm toán vậy. Họ mang hết vốn mà vợ đầu tư cho kẻ thứ 3 để rồi không những không có lãi mà còn mất hết số tài sản ban đầu. Vậy thứ cảm xúc mới mẻ kia có đáng để cho các anh đánh đổi?

Trong hôn nhân, ngoại tình là khả năng còn chung thủy là sự lựa chọn

Sun Woo đại diện cho rất nhiều cô vợ văn minh khác trên thế giới này. Trải qua các cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến đau đớn, uất nghẹn, kìm nén, giằng xé nội tâm, cho chồng cơ hội nhưng rồi cuối cùng Sun Woo tuyên bố, cô chỉ ném gã đàn ông tồi ấy ra khỏi đời còn tất cả những thứ thuộc về mình cô sẽ giữ lại.

Nhưng rồi 1 người phụ nữ thông minh, bản lĩnh cũng không thắng nổi cảm xúc bị dồn nén. Sun Woo vạch mặt tiểu tam trước gia đình cô ta, quan hệ với đàn ông khác chỉ để "trả thù" chồng. Một bên lừa dối người khác để thỏa mãn sự ích kỉ cá nhân, 1 bên lừa dối chính mình để che lấp niềm tin đổ vỡ, vậy ai mới là người mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này?

Phụ nữ thời nào cũng thế, trong phim hay ngoài đời đều vậy, nếu có biến cố ập đến điều họ cần bảo vệ đầu tiên là đứa con. Đến lúc này, giàu có hay giỏi giang mấy thì tự tôn cũng trở thành thứ xa xỉ còn nhẫn nại là điều buộc phải có.

Nỗi đau trong lòng phải kìm nén lại để những người làm mẹ vẫn mở rộng cánh tay mỉm cười cùng các con. Ở 1 khía cạnh này đó, hôn nhân với họ giờ chỉ là sự ràng buộc tạm thời, là sự lựa chọn để cân nhắc lợi ích giữa nắm và buông, giữa đi và ở.

Xem Thế giới hôn nhân không phải để chúng ta sợ hôn nhân, các bạn trẻ vì thế mà kì thị nó, mất niềm tin vào cuộc sống. Vòng xoay luẩn quẩn ấy chỉ nhắc nhở chúng ta, đừng quá kì vọng khi bước vào hôn nhân.

Chặng đường đời là 1 hành trình dài luôn gặp gió mưa, bão tố và hôn nhân cũng vậy. Nó chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích. Cái kết cuối cùng là Hoàng tử và Công chúa hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Hôn nhân và tình yêu sẽ nhạt dần, có thể là xa cách hay thậm chí là phản bội. Nhưng hạnh phúc trước đây bạn từng có là thật, vì những lý do nào đó mà chúng ta hết duyên thôi!

Cuộc sống không bao giờ chỉ toàn màu hồng, sẽ có đau khổ và mất mát. Hãy bước vào hôn nhân với tinh thần sẵn sàng tận hưởng hạnh phúc và có thể đối mặt, chịu đựng những biến cố bất ngờ xảy đến.