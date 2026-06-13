Quá khó để ghét Á hậu Việt “mặt búng ra bad girl”: Mặt sang dáng nuột diễn hay, bèo nào yếu gãy liền

Lời Hứa Đầu Tiên đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất khi Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma) liên tiếp đối mặt với biến cố từ scandal, mất danh hiệu cho đến bị công ty quản lý quay lưng. Trước tình thế này, cục diện của phim cũng thay đổi khi nhiều nhân vật khác dần bộc lộ tham vọng thật sự. Trong đó, Á hậu Thanh Hương (Quỳnh Anh) liên tục góp mặt trong những diễn biến quan trọng nhằm nắm lấy cơ hội cho riêng mình. Việc cô ngày càng lộ rõ bản chất toan tính khiến Thanh Hương trở thành cái tên được khán giả bàn luận không kém gì nữ chính.

Giữa lúc Vi Minh lao đao

Thì Thanh Hương cũng dần lộ "đuôi cáo"

Ngay từ những tập đầu, Thanh Hương đã được xây dựng là một Á hậu xinh đẹp và đầy tham vọng. Cô không phải mẫu nhân vật hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác mà mang trong mình sự tự tin, sẵn sàng lựa chọn con đường có lợi nhất cho bản thân. Trong nhiều tình huống, Thanh Hương khiến người xem cảm thấy cô lạnh lùng và có phần toan tính, nhưng cũng có lúc nhân vật này bộc lộ sự tỉnh táo, biết rõ vị trí của mình và không ngại cạnh tranh để đạt được điều mình mong muốn. Mang "vibe" một bad girl, Thanh Hương trở thành nhân vật thú vị trong mạch truyện.

Mặt khác, ngoại hình của Quỳnh Anh cũng là điểm khiến khán giả không thể rời mắt. Sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng nuột nà cân đối cùng gương mặt sắc nét, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ sang trọng và cuốn hút. Từ ánh mắt, thần thái đến cách diện trang phục trong phim đều giúp cô nổi bật mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh.

Cô nàng có vóc dáng cao ráo, nét căng

Cùng thần thái sắc lẻm, thu hút

Không ít khán giả nhận xét Quỳnh Anh có khí chất rất hợp với những vai diễn mang màu sắc bí ẩn hoặc cá tính mạnh như nàng Á hậu trong Lời Hứa Đầu Tiên. Dù đứng cạnh nhiều người đẹp khác, cô vẫn tạo được dấu ấn nhờ visual hiện đại, đôi chân dài nổi bật cùng phong thái tự tin. Bởi vậy mà dù tính cách có ngoa ngoắt đến đâu, người xem vẫn không ghét nổi cô nàng "nữ cường" này.

Visual không hề kém cạnh Hoa hậu và Á hậu còn lại

Dưới các bài đoạn cut về Thanh Hương trong Lời Hứa Đầu Tiên, nhiều bình luận cho rằng cô là một trong những nhân vật ấn tượng nhất phim. Một số bình luận viết: "Vai này nhìn sang quá", "Visual đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu", "Nhìn Thanh Hương xuất hiện là không thể rời mắt", "Mình thấy bạn Á hậu này đóng đạt đấy chứ. Từ hoa hậu tay ngang sang, vai diễn đầu tiên như thế này là quá tốt rồi", "Nhìn mặt cũng ác thật nhưng phải công nhận là xinh, sang"...

Đảm nhận vai Thanh Hương là Á hậu Quỳnh Anh (sinh năm 1999, quê Hà Nội) nổi bật trong làng giải trí Việt với vai trò người mẫu chuyên nghiệp kiêm diễn viên. Sở hữu lợi thế ngoại hình cùng thần thái thu hút, cô dần lấn sân sang diễn xuất với vai diễn đầu tay trong Lời Hứa Đầu Tiên và sắp tới cũng góp mặt trong phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ. Dù mới chạm ngõ màn ảnh, Quỳnh Anh đã cho thấy tiềm năng với lối diễn tự nhiên cùng màn thể hiện tròn vai, hứa hẹn sẽ là gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Việt trong thời gian tới.