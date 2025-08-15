An Nguyen - một HLV kiêm nhà sáng tạo nội dung về Pickleball vừa vui vẻ kể lại câu chuyện "chốt đơn" bất ngờ khi đang tổ chức một buổi chơi social. Chuyện là trong số những người tham gia hôm đó, có một chị khách đánh chưa chuẩn nhiều động tác nên HLV này đã kèm riêng và chỉnh từng chi tiết để chị khách đánh tốt hơn.

Màn chốt deal chớp nhoáng ngay trên sân Pickleball. (Video: An Nguyen)

Sau đó, anh cũng trao đổi thêm với chị khách về công việc cũng như sứ mệnh truyền cảm hứng của mình. Cuối cùng chị khách quyết định chốt học vô thời hạn. Ngay tại sân, chị khách đã chuyển khoản 100 triệu đồng và nói rằng hạn mức chuyển 1 lần chỉ được vậy. Dù người HLV này có nói rằng như vậy đủ rồi nhưng chị khách vẫn quyết chuyển thêm 100 triệu nữa.

Vậy là không cần mời gọi hay báo giá gì, chỉ bằng cách trao đi giá trị một cách tự nhiên, chân thành, người HLV này đã có 1 phần thưởng xứng đáng.

HLV An Nguyen (Nguyễn Trong An) từng được biết đến với phong cách chơi Pickleball hoa mỹ chẳng giống ai luôn mang lại tiếng cười cho người xem. Anh từng cho biết dành 10 tiếng/ngày cho Pickleball, không chỉ tự tập luyện, anh chàng còn tham gia hướng dẫn cho những người chơi mới, chưa có kinh nghiệm.