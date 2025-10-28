Thấy người phụ nữ giản dị đứng ở cổng trưởng, Hiệu trưởng gọi bằng giọng hách dịch rồi tái mặt khi biết danh tính!

Sầm Khiết Nghi, năm nay 38 tuổi, là một diễn viên nổi tiếng của TVB Hồng Kông (Trung Quốc). Cô từng được nhiều khán giả yêu mến thông qua bộ phim sitcom "Đồng nghiệp thân thiết".

Năm 2012, Sầm Khiết Nghi kết hôn với một doanh nhân giàu có người Malaysia, và lần lượt sinh hai con trai, con cả hiện 10 tuổi, con út 6 tuổi. Những năm qua, cô dần rút lui khỏi giới giải trí, tập trung làm "thiếu phu nhân", toàn tâm chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái. ,

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ về sự giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít người ghen tị, thậm chí cáo buộc cô "phô trương sự giàu có". Bất chấp điều đó, Sầm Khiết Nghi thường khoe về những chuyến du lịch xa hoa, xe hơi cao cấp, đồng hồ hàng hiệu, túi xách đắt tiền...

Trên Instagram, cô từng đăng ảnh ngồi trên chiếc máy bay Bombardier Global 7500, giá lên tới 85 triệu SGD (62,8 triệu USD). Một số nguồn tin cho hay, chi phí thuê chiếc máy bay này lên tới 16.000 USD/giờ. Trong ảnh, Sầm Khiết Nghi mang một chiếc túi xách Loro Piana trị giá 4.000 SGD. Cô còn đi một đôi giày đính đá Roger Vivier trị giá 2.000 SGD, một chiếc đồng hồ Cartier và một chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels.

Giàu có là thế, nhưng cách đây một thời gian, Sầm Khiết Nghi bất ngờ tiết lộ trên mạng xã hội chuyện bị hiệu trưởng trường con mình quát mắng, vì người này nhầm cô là người giúp việc.

Sầm Khiết bên chồng đại gia và hai con

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữa diễn viên để mặt mộc, mặc áo thun PRADA màu trắng, ngồi trong xe. Cô kể rằng gần đây đưa con đến lớp "phỏng vấn nhập học", nhưng lại bị một "bà cô" tóc ngắn gọi bằng giọng Quảng Đông không chuẩn: "Chị kia, lại đây!".

Vị thiếu phu nhân than thở: "Chắc vì tôi ăn mặc giản dị, không trang điểm nên bị hiểu lầm là người giúp việc. Gặp chuyện thế này cũng không lạ, nhưng thái độ của bà ta thật sự quá tệ".

Sau đó, Sầm Khiết Nghi hỏi lại "bà cô": "Bà vừa nói gì vậy?". Khi đó, người kia mới nhận ra mình nhận nhầm người, xấu hổ tái mặt rồi vội sửa lại cách xưng hô, gọi cô là "mẹ học sinh". Nữ diễn viên hỏi thêm tên của bà ta, không ngờ bà đáp rằng mình là hiệu trưởng.

Điều này khiến cô vô cùng tức giận và nói: "Thì ra phẩm chất của vị hiệu trưởng này là như vậy sao? Là một hiệu trưởng, chẳng phải nên có tố chất tốt hơn à? Dù là nói chuyện với người giúp việc cũng không nên cư xử thô lỗ như thế!".

Sau đó, Sầm Khiết Nghi nhận được rất nhiều bình luận hỏi về ngôi trường mà cô nhắc đến. Về điều này, nữ diễn viên phản hồi thêm trong một bài viết: "Tôi không muốn nêu đích danh vì sợ ảnh hưởng đến các học sinh khác. Tôi chỉ có thể nói rằng ngôi trường này rất nổi tiếng ở khu Cửu Long Thang (Kowloon Tong)".

Sầm Khiết Nghi bức xúc trước thái độ trịch thượng của vị hiệu trưởng

Nữ diễn viên cho biết, bản thân chỉ giỏi kể chuyện cười nhạt thôi, nhưng điều khiến cô tức giận nhất là thái độ của vị hiệu trưởng đó. "Bà ta nói chuyện với tôi như ra lệnh cho người giúp việc (mà tôi thì không bao giờ đối xử với người giúp việc như thế). Một người không tôn trọng người khác mà lại làm trong ngành giáo dục, hơn nữa còn là hiệu trưởng sao?", Sầm tức giận nhận xét.

Cuối cùng, cô cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh nên thận trọng khi chọn trường cho con: "Tôi hy vọng mọi người tìm hiểu kỹ trước khi ghi danh, đừng hành động bốc đồng như tôi, chỉ nghe lời bạn bè mà quyết định. Học phí đắt đỏ, nên càng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng".