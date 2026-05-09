Thầy giáo tương lai thi tốt nghiệp THPT lần thứ 7 tiết lộ 'bí kíp' tránh mất điểm oan môn Toán

Ở độ tuổi 25, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã tốt nghiệp và đi làm, Đặng Minh Hiếu vẫn là sinh viên ĐH. Lí do, trước đó, anh có 3 năm liên tục thi lại để “nhảy” ngành.

Năm 2026, Hiếu là một trong 63.844 thí sinh tự do dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và là lần thi thứ 7 trong kỳ thi quốc gia này. Nhưng anh thi không nhằm lấy kết quả vào đại học mà chỉ để thỏa đam mê Toán và thấu hiểu học sinh hơn.

Năm 2019, tốt nghiệp cấp ba, nam sinh bắt đầu hành trình thi cử. Năm đầu tiên, môn Toán đạt 9,2 và tổng điểm 3 môn giúp anh trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật ô tô của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đặng Minh Hiếu, sinh viên năm cuối Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong

Năm 2020, anh quyết định thi lại với số điểm Toán 9,6, Lý 8,5 và hóa 9,0, đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). Công nghệ thông tin thời điểm đó đã là ngành “hot”, điểm chuẩn cao nhưng sau một thời gian học, nhận ra mình chọn sai ngành nên không hứng thú, không phù hợp.

Anh quyết định tiếp tục ghi danh kỳ thi tốt nghiệp lần thứ 3 vào năm 2021 chỉ để “giảm áp lực học tập”. Năm đó, điểm Toán của nam sinh đạt 9.0.

Đến lần thi thứ 4 năm 2022, với sự ủng hộ từ gia đình, nam sinh quyết định chuyển sang khoa Toán - Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội. Đến đây, anh mới nhận ra, mình phù hợp và yêu thích với ngành sư phạm, mong muốn được trở thành người thầy trên bục giảng. Xác định, sẽ theo đuổi ngành học này nhưng anh không dừng lại việc chinh phục các kỳ thi tốt nghiệp để đạt điểm cao môn Toán. Trong 6 lần thi, điểm Toán cao nhất của anh là 9.6 (năm 2020)

Tính đến kỳ thi năm 2026, Hiếu đã trải qua 7 lần thi THPT Quốc gia và Tốt nghiệp THPT, chỉ vắng mặt duy nhất năm 2025 để tập trung kéo điểm GPA trên đại học.

Theo Hiếu, kỳ thi này vô cùng áp lực và mang tính "sinh tử" với nhiều bạn, nhưng lý do anh quyết định chinh phục nó nhiều lần lại thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời.

Ba năm đầu, nam sinh thi vì áp lực chọn sai ngành và một phần vì "chấp niệm" điểm số. Thừa nhận mình rất “hơn thua” và "thua ở đâu gấp đôi ở đấy", nên chưa đạt điểm Toán mong muốn, anh quyết tâm làm lại bằng được.

Những năm về sau, khi đã ổn định tại Sư phạm Toán, áp lực "sinh tử" không còn nhưng anh vẫn thi với tâm thế của một người đam mê Toán và một người thầy tương lai.

“Việc ngồi trong phòng thi giúp tôi duy trì tư duy, cọ xát với chính những áp lực mà học sinh của em đang phải chịu. Chỉ khi tự mình nếm trải cái căng thẳng của 90 phút ấy, tôi mới biết cách dạy học trò quản lý thời gian, quản lý tâm lý và truyền lửa cho các em một cách thuyết phục nhất”, anh nói.

Chọn sai ngành, trả giá bằng thanh xuân

Hiếu thẳng thắn thừa nhận việc rẽ hướng từ Kỹ thuật Ô tô (ĐH Bách Khoa), sang IT (ĐH Công nghệ), rồi mới dừng chân ở Sư phạm Toán (ĐH Sư phạm HN) chính là hệ quả của việc thiếu định hướng nghề nghiệp ở năm 18 tuổi.

“Trước đây, tôi chọn ngành chủ yếu dựa theo độ "hot" của xã hội và điểm số mình có, chưa thực sự hiểu bản thân muốn gì và hợp với cái gì”, anh nói.

Chỉ đến khi có cơ duyên đi làm gia sư mới nhận ra đam mê cháy bỏng của mình là được truyền đạt kiến thức. Lựa chọn sai ngành, phải thi lại đã khiến anh “trả giá” bằng những năm thanh xuân đau đáu.

Từ bài học của chính mình, Hiếu cho biết, hôm nay luôn khuyên học sinh: Đừng chọn ngành chỉ vì nó "hot" hay vì trào lưu. Hãy nhìn sâu vào thế mạnh và sở thích thực sự của bản thân.

Học sinh hãy thử nghiệm sớm, vì nếu thích một ngành nào đó, phải tìm hiểu thực tế công việc đó diễn ra thế nào, hoặc thử các bài test định hướng nghề nghiệp uy tín.

Các em hãy dũng cảm sửa sai khi lỡ chọn sai, đừng ngại làm lại. Nhưng trước khi quyết định "nhảy" ngành, hãy suy nghĩ thật thấu đáo để cái giá của việc "làm lại" không bị lặp đi lặp lại.

Qua 6 lần thi tốt nghiệp, anh trở thành người có nhiều kinh nghiệm xương máu trong phòng thi. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những bài toán hay, khó để học sinh có thể tham khảo.

Nam sinh rút ra, ranh giới giữa việc "biết làm" và "lấy trọn điểm" trong phòng thi là cực kỳ mong manh. Học sinh giải Toán ở nhà rất hay, nhưng vào phòng thi áp lực lại là câu chuyện khác. Để có bản lĩnh, không có đường tắt nào ngoài việc luyện đề bấm giờ thật nhiều để tạo phản xạ sắc bén.

Từ cú “sốc” tâm lý trong phòng thi năm 2022, Hiếu cho rằng, có 3 trường hợp dễ mất điểm đáng tiếc đối với môn Toán trong kỳ thi:

Thứ nhất, làm ẩu ở những câu dễ. Thí sinh có tâm lý đọc lướt đề, bị mắc lừa bởi những bẫy từ ngữ rất nhỏ. Điểm câu vận dụng cao cũng bằng câu nhận biết, nên nếu để sai câu dễ là một sự nuối tiếc cực lớn.

Thứ hai là sa đà và phân bổ thời gian sai. Thí sinh cố chấp làm một câu khó quá 5-10 phút mà bỏ qua việc rà soát lại 40 câu đầu tiên.

Thứ ba là áp lực hơn thua quá lớn đè nặng, khiến thí sinh bị hoảng. Nếu thí sinh càng đặt nặng mục tiêu điểm tuyệt đối, khi vào phòng thi tâm lý càng dễ căng cứng, dẫn đến việc tính toán sai cả những phép cộng trừ cơ bản nhất.

Dẫu đã chọn được ngành học đam mê nhưng Minh Hiếu vẫn cho rằng, nếu được quay lại tuổi 18 năm 2019, anh hi vọng mình có một định hướng rõ ràng hơn để điền nguyện vọng 1 thẳng vào Sư phạm Toán. Nếu làm được điều đó, anh sẽ không mất thời gian thi lại ở các năm tiếp theo và chuyển trường. Thời gian tuổi trẻ sung sức, anh có thể tập trung trọn để đạt những mục tiêu, thành tích xuất sắc hơn, không để lại sự tiếc nuối nào.

Tuy nhiên, nếu hỏi, liệu có hối hận về hành trình đã qua không, thì câu trả lời vẫn là không. Bởi với anh, chính những ngã rẽ, những lần vấp ngã dằn vặt vì điểm số, và cả sự cay cú "phục thù" đã nhào nặn nên một thầy giáo Minh Hiếu trong tương lai trưởng thành, chín chắn và thấu hiểu học trò hơn.

“Và không phải thi để đổi ngành học, trường học, thì vì đam mê và vì thấu hiểu học trò, có lẽ tôi vẫn sẽ xách bút đi thi tốt nghiệp những năm sau đó để "thử lửa" cùng các em học sinh”, Minh Hiếu nói.