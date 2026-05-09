Ca sĩ Việt bị nổ nồi xông, tưởng hỏng mặt giờ xinh đẹp không ngờ, nuôi dạy con lại cực khéo!

Năm 2020, thông tin ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng do nổ nồi xông hơi từng khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ phải điều trị suốt hơn một tháng, gương mặt và nhiều vùng trên cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Không ít người từng lo rằng biến cố này sẽ để lại di chứng lớn cả về ngoại hình lẫn tinh thần cho giọng ca “Mắt nai cha cha cha”.

Mới đây, khi chia sẻ lại hình ảnh thời điểm gặp tai nạn cách đây 6 năm, Hồng Ngọc khiến nhiều người xúc động với dòng tâm sự giản dị: “Mình còn sống là hạnh phúc rồi, dù diện mạo có thay đổi cũng không sao”.

Ở những bức ảnh hiện tại, nữ ca sĩ xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, làn da gần như không còn dấu vết của biến cố năm nào. Nhiều khán giả bất ngờ trước sự hồi phục của cô và gọi đó là “phép màu”.



Hồng Ngọc

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở Hồng Ngọc không chỉ là hành trình vượt qua tai nạn, mà còn là cuộc sống gia đình bình yên và cách cô nuôi dạy các con suốt nhiều năm qua.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Hồng Ngọc tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn. Hai người hiện có ba người con và sống tại Dallas, Texas (Mỹ). Trên trang cá nhân hay trong những lần hiếm hoi chia sẻ về đời sống riêng, nữ ca sĩ thường nhắc đến gia đình bằng giọng điệu nhẹ nhàng, không phô trương.

Khác với hình dung về một nghệ sĩ bận rộn, Hồng Ngọc cho biết khi không đi hát, cô dành phần lớn thời gian cho các con. Nữ ca sĩ tự đưa đón con đi học, nấu những bữa cơm đơn giản và ưu tiên thời gian quây quần trong gia đình.Cô từng chia sẻ rằng sau khi có con, bản thân thay đổi rất nhiều. Những thú vui tụ tập hay mua sắm dần được thay bằng việc chăm sóc gia đình. Với Hồng Ngọc, hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao mà đơn giản là cả nhà được ăn cùng nhau trong căn bếp.

Điều đáng chú ý là cách vợ chồng nữ ca sĩ đồng hành trong việc nuôi dạy con cái.Hồng Ngọc nhiều lần nhắc đến chồng với sự biết ơn vì anh luôn chủ động chia sẻ trách nhiệm gia đình;"Anh là người yêu thương con cái bằng cả trái tim, là người chồng sẵn sàng gánh vác mọi lo toan, là bờ vai vững chắc mà em luôn tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Em biết mình không phải là người vợ hoàn hảo, nhưng em luôn cảm thấy may mắn vì có một người chồng như anh đủ bao dung để thấu hiểu, đủ kiên nhẫn để đi cùng em qua mọi thăng trầm', Hồng Ngọc trải lòng.

Thomas Tâm Nguyễn không chỉ quán xuyến chuyện tài chính, công việc mà còn trực tiếp tham gia vào cuộc sống thường ngày của các con. Anh chơi thể thao cùng con, tham gia huấn luyện đội bóng mà con theo học và cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể.

Nam doanh nhân từng hút thuốc rất nhiều do áp lực công việc nhưng sau đó quyết định bỏ hẳn vì không muốn ảnh hưởng đến con cái. Theo Hồng Ngọc, chính tình yêu gia đình đã khiến chồng cô thay đổi nhiều thói quen cũ.

Trong thời đại mà nhiều cha mẹ quá bận rộn hoặc giao phần lớn việc chăm con cho trường học, cách Hồng Ngọc và chồng xây dựng đời sống gia đình khiến nhiều người đồng cảm bởi sự giản dị. Họ tạo môi trường sống ổn định, gần gũi và có sự hiện diện của cha mẹ.

Gia đình nữ ca sĩ thường cùng nhau đi du lịch, đi biển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời để tăng kết nối. Trên mạng xã hội, Hồng Ngọc nhiều lần cảm ơn chồng vì luôn chăm sóc các con mỗi khi cô về Việt Nam biểu diễn.

Hiện tại, cô và chồng thường nhắc nhau học cách tôn trọng đối phương, nói lời yêu thương và giữ không khí gia đình ấm áp mỗi ngày.Có lẽ sau tất cả những gì đã trải qua, điều nữ ca sĩ trân trọng nhất không còn là ánh đèn sân khấu hay vẻ ngoài hoàn hảo mà là cảm giác được ở bên những người mình yêu thương, nhìn con lớn lên trong một mái nhà bình yên.

