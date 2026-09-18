Liên quan vụ học viên điều khiển xe tập lái lưu thông trên đường ở Đắk Lắk, sau đó tông vào ô tô tải đậu bên đường khiến giáo viên dạy lái ngồi ghế phụ tử vong, xảy ra ngày 17/9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận về trách nhiệm của giáo viên, học viên và cơ sở đào tạo khi tổ chức cho người học thực hành trên đường.

Nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh tính pháp lý của vụ tai nạn khiến thầy dạy lái xe tử vong.

Một số ý kiến cho rằng giáo viên ngồi cạnh học viên phải tập trung quan sát, hướng dẫn và sẵn sàng can thiệp khi phát sinh tình huống nguy hiểm. Giáo viên là người trực tiếp hướng dẫn nên phải kiểm soát quá trình học viên điều khiển xe, nhất là khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng cần xem xét cả thao tác của học viên và diễn biến cụ thể của vụ việc trước khi xác định trách nhiệm của từng bên. Có ý kiến cho rằng trách nhiệm trong quá trình đào tạo lái xe cần được xác định dựa trên quy định cụ thể và vai trò của từng người trong buổi thực hành.

Một vấn đề khác được đặt ra là xe tập lái được trang bị hệ thống phanh phụ. Khi học viên điều khiển xe trên đường, trách nhiệm của giáo viên trong việc quan sát, nhắc nhở và xử lý tình huống khẩn cấp được quy định như thế nào? Khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hành, trách nhiệm được phân định giữa học viên, giáo viên và cơ sở đào tạo ra sao?

Hiện trường vụ tai nạn.

“Chỉ cần lơ là một chút, hậu quả có thể rất lớn”

Liên quan đến vấn đề này, ngày 18/9, chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, một thầy giáo dạy lái xe lâu năm tại Đắk Lắk cho biết, trong quá trình học viên điều khiển xe trên đường, giáo viên phải luôn tập trung quan sát để kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

“Chỉ cần lơ là một chút, hậu quả có thể rất lớn”, giáo viên này nói, đồng thời cho rằng yêu cầu tập trung, quan sát và chủ động kiểm soát tình huống là những nguyên tắc người dạy lái phải nắm rõ và tuân thủ trong suốt quá trình hướng dẫn học viên thực hành trên đường.

Còn dưới góc độ pháp lý, một luật sư chia sẻ với Báo Tiền Phong rằng để xác định trách nhiệm khi xảy ra rủi ro trong quá trình học viên thực hành lái xe, cần làm rõ quy chế dạy và học, quy trình tổ chức buổi thực hành cũng như trách nhiệm của cơ sở đào tạo, giáo viên và học viên.

Theo luật sư, khi học viên điều khiển xe trên đường, giáo viên là người trực tiếp hướng dẫn nên phải quan sát, nhắc nhở và có trách nhiệm xử lý khi xuất hiện tình huống nguy hiểm. Do đó, vai trò và trách nhiệm của giáo viên trong vụ việc cần được xem xét dựa trên diễn biến thực tế. Việc xác định ai có lỗi, lỗi đến đâu phải dựa trên kết quả điều tra và các quy định pháp luật liên quan.

Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe liên quan nói gì?

Cùng ngày 18/9, phóng viên liên hệ với ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt (xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk), đề nghị cho biết sau vụ tai nạn đã rà soát, nhắc nhở, tăng cường quản lý giáo viên khi đưa học viên lưu thông trên đường hay không, ông Việt phản ứng cho rằng trung tâm đang “đau xót như thế này” nhưng lại bị báo chí “đi xâu xé”. Thậm chí vị này còn xưng "mày -tao".

Ông Lê Quốc Việt khẳng định giáo viên của trung tâm có đầy đủ bằng cấp, xe tập lái được nhận cấp phép, cụ thể là Sở Xây dựng, đồng thời cho biết hoạt động đào tạo được thực hiện đúng tiến độ.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, trước đó, khoảng 10h50 ngày 17/9, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, xe tập lái biển số 47C-348.55 do B.C.H. (SN 2008, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo giáo viên dạy lái P.T.T. (SN 1993, trú tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), đã tông vào ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái P.T.T. tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ việc có liên quan đến việc người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát; nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể đang được làm rõ.