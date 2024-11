Thầy giáo "trà trộn" vào đám đông học sinh đang nhảy văn nghệ 20/11, ai dè giật luôn spotlight và hút hơn 1 triệu view

Các thầy cô giáo ngày nay không chỉ là những người truyền đạt kiến thức mà còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của học sinh. Với năng lượng trẻ trung, năng động mà thầy cô mang lại, các bạn học sinh như được tiếp thêm động lực đến trường mỗi ngày và khoảng cách giữa thầy và trò thì được rút ngắn lại, khiến môi trường học đường trở nên gần gũi, thân thiện hơn.

Mới đây, nhân dịp Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), một tiết mục nhảy của các bạn học sinh đã khiến cư dân mạng "bùng nổ" không chỉ bởi sự trẻ trung, dễ thương, mà còn là bởi có sự xuất hiện của một "dancer" vô cùng đặc biệt.

Tiết mục văn nghệ đang cực "hot" hiện nay. (Nguồn: @ngocsondoan2701)

Với giai điệu sôi động của ca khúc We're All In This Together trong bộ phim học đường nổi tiếng một thời High School Musical, các bạn học sinh đã tạo nên một màn trình diễn nhảy vô cùng vui tươi và tràn đầy năng lượng. Và có một điều thú vị hơn cả là, giữa dàn học sinh còn có một "dancer" hơi quá tuổi teen cũng tham gia và hòa mình vào điệu nhảy một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Được biết, "dancer" đặc biệt ấy chính là thầy giáo Đoàn Ngọc Sơn, giáo viên dạy bộ môn Âm nhạc, cũng là Phó Bí thư đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Với tính tình hoà đồng, vui vẻ, cộng thêm "máu văn nghệ", thầy Sơn rất hay thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá cùng với các bạn học sinh.

Tiết mục nhảy 20/11 trên là một tiết mục do CLB Dance Eyeliner của trường biên đạo và mời thầy tham gia. Thầy Sơn cho biết, lý do thầy cùng các bạn trình diễn bài nhảy ấy vừa là để gợi lên sự đoàn kết, đồng thời cũng vừa để thể hiện rõ hình tượng năng động của học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Các bạn học sinh trong trường khi xem tiết mục có sự xuất hiện bất ngờ của thầy cũng vô cùng hào hứng. Trong đoạn video mà thầy Sơn đăng tải, bên cạnh những tiếng cổ vũ thì còn có một âm thanh được vang lên vô cùng tự hào: "Thầy mình mà, thầy của mình đó". Có thể nói, năng lượng trẻ trung của thầy đã không chỉ góp phần khiến tiết mục trở nên sôi động hơn, mà còn có sức lan toả tích cực đến tất cả các bạn học sinh.

"Khi tham gia cùng các bạn, mình thấy rất vui và hạnh phúc, cảm thấy bản thân như được quay trở lại thời học sinh đầy năng nổ và nhiệt huyết", thầy Sơn chia sẻ.

Chỉ sau một thời gian ngắn được đăng tải trên MXH, đoạn video dài hơn 1 phút này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận thích thú của netizen. Hầu hết cư dân mạng đều rất ấn tượng với những động tác vũ đạo vô cùng trẻ trung, chuyên nghiệp của thầy giáo. Ngay cả nhân vật chính cũng rất bất ngờ, không nghĩ lại được mọi người yêu thích nhiều như vậy.





Thầy giáo có khả năng bắt "beat" chẳng thua gì học sinh.

Một số bình luận vô cùng hài hước và đáng yêu dành cho thầy Sơn ở dưới đoạn video:

- Đây là thanh xuân của thầy mọi người ơi. Nhìn biểu cảm đầy tận hưởng, nhịp điệu như từ trong tiềm thức của thầy mà ghiền.

- Giáo viên như này thì học sinh mới có động lực tập văn nghệ chứ ạ.

- Nhìn thầy năng lượng hơn cả học sinh nữa ạ.

- Thầy đỉnh quá, nhảy còn chắc nhịp hơn học sinh.

- Ngưỡng mộ thầy trò trường này ghê vậy đó!