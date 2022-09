Nam sinh Hà Nội đạt học bổng 90% tại Mỹ, thực tập tại Big 4 từ năm nhất

Phạm Việt Hưng, SN 2003, quê tại Hà Nội. Hiện em đang là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Trinity College (TP. Hartford, bang Connecticut, nước Mỹ). Việt Hưng giành được suất học bổng lên đến 90%, trị giá 71.000 USD/năm học (khoảng 1,6 tỷ đồng/năm học). Nam sinh theo học 2 chuyên ngành là Kinh tế và Khoa học máy tính.



Xuất sắc đạt điểm tuyệt đối và đứng top đầu của lớp

Việt Hưng nuôi dưỡng ước mơ đi du học từ khi mới vào lớp 10. Chính người anh họ tài giỏi học tập tại University of Chicago (Đại học Chiacago) đã tiếp thêm động lực để em phấn đấu không ngừng nghỉ. Em hy vọng được sang nước ngoài học tập, được đến một vùng đất mới, được thoát khỏi vùng an toàn để thỏa sức chinh phục những mục tiêu vĩ đại.

Bắt đầu cuộc sống mới, Việt Hưng hào hứng khi được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Đây là lần đầu tiên em được làm quen và kết bạn với người nước ngoài. Điều này vừa là thử thách vừa mang đến sự thú vị bởi tìm được bạn thân bên Mỹ không phải là điều dễ dàng. Những người bạn đến từ các quốc gia khác nhau, thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, quan điểm khác nhau dẫn đến việc kết nối gặp trở ngại. Nhưng dần dần, Việt Hưng cũng tìm cho mình được những người bạn chung chí hướng, cùng giúp đỡ nhau trong học tập.

Chân dung nam sinh Phạm Việt Hưng.

Việt Hưng nhớ lại quãng khó khăn khi mới sang Mỹ: "Ngôn ngữ không phải rào cản bởi em nói tiếng Anh khá ổn nhưng vẫn gặp trở ngại khi kết bạn vào thời gian đầu. Em nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân tới Mỹ, nhà trường có tổ chức một buổi định hướng cho tân sinh viên. Họ tập trung sinh viên lại, tạo ra các hoạt động để sinh viên làm quen với nhau.

Kết thúc buổi tối đó, em và một bạn nữ cũng là người Việt Nam ngồi trò chuyện với nhau. Bạn ấy bỗng dưng bật khóc nức nở vì sau một ngày đáng ra để kết bạn nhưng lại không tìm kiếm được ai. Thấy bạn như vậy, em cũng hơi buồn và cảm thấy thấu hiểu. Chúng em sẽ ở đây 4 năm mà không kết bạn được với mọi người thì rất buồn. Em đã an ủi bạn và cũng là an ủi chính mình: "Thôi đừng buồn, không sao đâu. Hôm nay, mình mới tìm được 2 người bạn mới, họ nói chuyện rất vui. Ngày mai mình giới thiệu cho cậu nhé". Ngày hôm sau, chúng em đi gặp những người bạn mới, rất may mọi chuyện diễn ra suôn sẻ".

Về học tập, Việt Hưng không gặp khó khăn gì. Em còn là người thường xuyên giúp đỡ các bạn cải thiện thành tích. Em dành rất ít thời gian học nhưng vẫn giữ vững phong độ. Kết thúc năm nhất, em đạt GPA 4.0/4.0, là 1 trong số 25 học sinh của lớp đạt điểm tuyệt đối. Để đạt được thành tích cao, Việt Hưng luôn tập trung nghe giảng trên lớp. Còn khi về nhà, em cố gắng hoàn thành bài tập được giao trong thời gian ngắn nhất.

"Em cài đặt ứng dụng ghi chú trên điện thoại và máy tính giúp liệt kê khối lượng bài tập cần làm. Và em luôn cố gắng làm sớm nhất có thể, thay vì hoàn thành sát dealine (thời hạn), dẫn đến khó tiếp thu kiến thức vì áp lực. Em khuyên các bạn nên sắp xếp thời gian làm bài tập một cách thông minh và hợp lý", nam sinh Hà Nội cho biết.

Ngoài học tập, Việt Hưng dành nhiều thời gian cho bản thân như: Đọc sách, nghe nhạc, đi chơi với bạn bè, ngồi thiền mỗi tối. Dù bận công việc đến đâu, nam sinh luôn cố gắng ngồi thiền khoảng 1 tiếng vào cuối ngày, giúp bản thân trở nên thư thái, nhẹ nhõm.

Nam sinh bên gia đình thân yêu của mình.

Trở thành thực tập sinh tại Big 4 từ năm nhất Đại học

Theo Việt Hưng chia sẻ, khó khăn lớn nhất mà em gặp phải là khó tìm được công việc thực tập và việc làm bên Mỹ. Cách tốt nhất giúp bản thân trưởng thành là tìm được việc làm càng sớm càng tốt. Vì thế, dù bản thân mới là sinh viên năm nhất nhưng em đã chú trọng tìm kiếm công ty để đi thực tập. Tuy nhiên, nhiều nơi không nhận người nước ngoài làm việc vì liên quan đến vấn đề luật pháp. Điều này là trở ngại và đã giới hạn nhiều đối với sinh viên quốc tế, dẫn đến tính cạnh tranh công việc cao.

Nhận ra thách thức sớm, Việt Hưng luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho bản thân. May mắn em biết đến cuộc thi Future Busines Analyst do sinh viên trường Đại học RMIT tổ chức. Đây là cuộc thi về phân tích kinh doanh. Đội chơi nào được giải Ba trở lên sẽ nhận được suất thực tập tại Deloitte – 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Lúc đầu, Việt Hưng không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc thi. Càng vào vòng trong, em và đồng đội càng áp lực bởi có quá nhiều đội chơi giỏi. Họ là những anh chị lớn tuổi hơn, đã có kinh nghiệm đi thực tập nhiều nơi, trong khi đội chơi của Việt Hưng toàn sinh viên năm nhất. Tuy vậy, em và các bạn đã không bỏ cuộc, nỗ lực đến cùng và giành giải Nhất cuộc thi.

Cuộc thi có 600 người tham gia, bằng kiến thức của mình, em đã đưa ra lời giải cho bài toán chuyển đổi số của ngân hàng BIDV. Nhờ đó, em và đồng đội giành được tấm vé danh giá trở thành thực tập sinh tại Deloitte.

Việt Hưng dành nhiều thời gian khám phá đất nước Mỹ cùng những người bạn thân.

Việt Hưng đi thực tập khoảng 2 tháng tại Deloitte ở Việt Nam. Đến công ty, em lại choáng ngợp một lần nữa bởi bản thân là người trẻ nhất, ít kinh nghiệm nhất. Nam sinh nhận ra rằng có quá nhiều thứ phải học, phải nỗ lực để theo kịp mọi người. Vì chỉ đang học năm thứ nhất và tham gia thực tập trong khoảng thời gian ngắn vào dịp hè nên Việt Hưng không được giao nhiều việc. Khối lượng công việc của em rất ít, chủ yếu hỗ trợ thủ tục pháp lý và cùng các anh chị đồng nghiệp đi gặp khách hàng.

Nam sinh Hà Nội tâm sự: "Có những ngày không được giao việc gì khiến em phải chủ động nhắn tin cho người quản lý để xin công việc. Em nhận thấy đây là cơ hội tốt, không thể để thời gian trôi đi một cách vô ích nên luôn cố gắng làm nhiều nhất có thể. Em đã chuẩn bị slide (bài thuyết trình) cho sếp, tham gia các buổi traning (buổi đào tạo) cho nhân viên chính thức. Sau quãng thời gian ấy, điều lớn nhất mà em học được không phải là kiến thức chuyên môn mà là việc đi tìm kiếm cơ hội, chủ động học hỏi người khác.

Trở thành thực tập sinh tại Deloitte cũng là lần đầu tiên em được làm việc ở môi trường lớn và chuyên nghiệp như vậy. Điều này giúp em học được những điều đơn giản mà quý giá như: Cách giao tiếp, cách chọn trang phục, cách ứng xử, chào hỏi đồng nghiệp và khách hàng,… Thực tập tại đây còn đem lại lợi thế khi đi xin việc sau này bởi họ cấp chứng chỉ cho em".

18 tuổi, xa rời vòng tay chở che của cha mẹ, rời xa quê hương, đến đất nước phồn hoa bậc nhất để học tập và thực tập tại một công ty hàng đầu thế giới đã giúp Việt Hưng nhận ra nhiều điều. Hóa ra, cuộc đời bây giờ mới thật sự bắt đầu và em phải đối mặt với guồng quay đó. Mọi thứ bây giờ đều do bản thân em quyết định và em hoàn toàn phải chịu trách nhiệm.

"Một năm trước, em vẫn ở nhà với bố mẹ, vẫn là một cậu học sinh non nớt hàng ngày đến trường. Vậy mà một năm sau đã có nhiều điều thay đổi. Em đã được đứng tại cầu Brooklyn – một nơi tuyệt vời nhất trên thế giới vào thời khắc giao thừa. Em đã trở thành người lớn rồi, phải suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai và nỗ lực nhiều hơn nữa", Việt Hưng hào hứng cho biết.

Ảnh: NVCC