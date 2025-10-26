Thầy giáo ở An Giang khai vào nhà nghỉ với nữ sinh để… uống rượu!

Liên quan vụ nghi vấn một thầy giáo ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 26-10, UBND phường Long Xuyên đã thông tin ban đầu về vụ việc.

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Theo UBND phường Long Xuyên, vừa qua trên địa bàn phường có thông tin về một người được cho là thầy giáo dụ dỗ học sinh.

Qua xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, ông H.T.T. (SN 2003) là giáo viên thỉnh giảng tại Trường THPT Chưởng Binh Lễ (trường ngoài công lập) tại phường Long Xuyên.

Ngày 23-10, ông T. cùng em L.H.T.M. (SN 2009, là học sinh lớp 11 ở một trường khác) vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Long Xuyên để uống rượu. Gia đình nữ sinh phát hiện và báo công an.

"Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng phối hợp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Khi nào có kết quả chính thức, UBND phường sẽ kịp thời thông tin cụ thể"- bà Đoàn Thị Hương Hà, Chủ tịch UBND phường Long Xuyên, nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ chiều 24 đến 25-10, trên mạng xã hội tràn ngập clip cùng hình ảnh một thanh niên áo trắng, đeo kính cận được Công an phường Long Xuyên giải vây khỏi đám đông đang bức xúc.

Clip và hình ảnh nói trên thu hút hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và bình luận trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và trang cá nhân.



