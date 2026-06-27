Mới đây, một đoạn ghi âm lời chia sẻ của một giảng viên đại học tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về việc giúp một sinh viên trúng tuyển chương trình thạc sĩ đang gây xôn xao dư luận nước này những ngày qua. Điều khiến vụ việc bùng nổ hơn không chỉ là nội dung người giảng viên tự thuậ, mà còn là diễn biến sau khi một sinh viên trong lớp đứng ra tố cáo bằng tên thật.

Giáo viên tự nhận giúp sinh viên từ hạng 4 trúng tuyển cao học

Theo thông tin lan đang truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, ngày 27/4, trong một buổi sinh hoạt lớp tại một trường đại học ở Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giảng viên họ Chu đã kể với sinh viên về trường hợp của một nữ sinh khóa 2022 (được gọi bằng bí danh Tiểu Phù).

Theo lời vị giảng viên này, nữ sinh đăng ký dự tuyển chương trình thạc sĩ khóa 2026 của Trường Đại học Sư phạm Vân Nam. Khi bước vào vòng phỏng vấn, cô xếp thứ 4 trong khi ngành học chỉ tuyển 2 chỉ tiêu.

Trong đoạn ghi âm do một sinh viên thực hiện, ông Chu nhiều lần khẳng định rằng nếu không nhờ bản thân "liên hệ", "nhờ người quen" và kết nối với giảng viên của trường tuyển sinh thì nữ sinh này không thể đỗ. Ông còn nói trước cả lớp rằng việc thi nghiên cứu sinh không chỉ dựa vào học tập, mà còn cần biết "tìm cách" và kết hợp với sự hỗ trợ của giáo viên thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Trong một buổi sinh hoạt lớp tại một trường đại học ở Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giảng viên họ Chu đã kể với sinh viên về trường hợp của một nữ sinh khóa 2022 (được gọi bằng bí danh Tiểu Phù)

Những phát ngôn này khiến nhiều sinh viên có mặt trong lớp bất ngờ. Một sinh viên sử dụng bí danh Tiểu Kiêu cho rằng nếu những điều giảng viên nói là sự thật thì có thể liên quan đến việc can thiệp trái quy định vào quy trình tuyển sinh sau đại học, ảnh hưởng đến nguyên tắc công bằng của kỳ thi.

Đến giữa tháng 5, sinh viên này đã gửi đơn tố cáo bằng tên thật tới nhiều cơ quan, gồm ban kỷ luật của trường, cơ quan tiếp dân, bộ phận giám sát tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Vân Nam và cơ quan quản lý giáo dục địa phương, đồng thời cung cấp bản ghi âm làm tài liệu.

Trường xác định giảng viên phát ngôn không phù hợp, chưa có bằng chứng gian lận

Theo phản ánh của người tố cáo, sau khi gửi đơn, danh tính của mình nhanh chóng bị lộ. Sinh viên này cho biết đã được cán bộ nhà trường mời làm việc để xác minh thông tin, và không lâu sau đó, giảng viên họ Chu đã biết ai là người đứng sau đơn tố cáo.

Người tố cáo cho rằng trong một buổi sinh hoạt lớp sau đó, giảng viên đã có những phát biểu mang tính cảnh báo, nhắm đến mình, khiến bản thân luôn trong trạng thái lo lắng, sợ bị đối xử bất công trong quá trình học tập.

Ngày 2/6, trường đại học nơi giảng viên công tác đã gửi văn bản trả lời đơn khiếu nại. Theo kết quả xác minh nội bộ, nhà trường xác định giảng viên Chu có phát ngôn không phù hợp trong buổi sinh hoạt lớp, song chưa có bằng chứng thực tế chứng minh việc ông can thiệp trái phép vào quá trình tuyển sinh nghiên cứu sinh.

Nhà trường áp dụng hình thức xử lý gồm khiển trách, yêu cầu kiểm điểm bằng văn bản, phê bình toàn trường và không xem xét thi đua, khen thưởng hoặc bổ nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 năm.

Trường Đại học Sư phạm Vân Nam

Đối với nội dung tố cáo liên quan đến quy trình tuyển sinh sau đại học, trường đề nghị người tố cáo liên hệ trực tiếp với Trường Đại học Sư phạm Vân Nam để được kiểm tra, xác minh.

Sau khi vụ việc gây chú ý, phía Trường Đại học Sư phạm Vân Nam cho biết đã rà soát hồ sơ tuyển sinh và đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình xét tuyển của thí sinh liên quan.

Tuy nhiên, ủy ban kiểm tra kỷ luật của trường đã vào cuộc để tiếp tục xem xét toàn bộ quy trình, bao gồm hồ sơ tuyển sinh, kết quả chấm phỏng vấn và các tài liệu liên quan nhằm xác minh liệu có tồn tại bất kỳ sự tác động hay ưu ái không đúng quy định nào hay không.

Vụ việc vẫn đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu những lời giảng viên nói chỉ là sự khoe khoang thì vẫn là phát ngôn thiếu chuẩn mực của một nhà giáo; còn nếu thực sự tồn tại hành vi can thiệp vào quá trình tuyển sinh thì cần xử lý nghiêm để bảo đảm sự công bằng của kỳ thi.

Bên cạnh đó, việc người tố cáo cho biết danh tính bị lộ cũng làm dấy lên những lo ngại về cơ chế bảo vệ người phản ánh trong môi trường giáo dục. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh.