Cái tên ĐỘC LẠ xuất hiện trên bảng điện tử khiến con gái Quyền Linh cũng "khóc thét": Cha mẹ nghĩ ra được tên này cũng đỉnh thật!

Mới đây, hình ảnh một bảng điện tử tại một trung tâm tiêm chủng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác vì sự xuất hiện của hàng loạt cái tên vừa dài vừa độc đáo. Trong đó, nổi bật nhất là cái tên “Nguyễn Trần Tiểu Thư Lọ Lem”.

Ngay lập tức, nhiều người liên tưởng đến cô con gái nổi tiếng của MC Quyền Linh là Lọ Lem. Tuy nhiên, nếu Lọ Lem của gia đình Quyền Linh đã đủ gây ấn tượng thì phiên bản “Nguyễn Trần Tiểu Thư Lọ Lem” được nhận xét là còn độc đáo hơn nhiều khi kết hợp cả cụm từ “Tiểu Thư” vào tên gọi chính thức. Nhiều người vừa bật cười vừa phải thừa nhận: sự sáng tạo của các bậc phụ huynh quả thực là vô hạn.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng thi nhau chia sẻ những cái tên lạ mà mình từng gặp ngoài đời thực.

Một người kể: "Chỗ mình có một bé tên Đinh Bộ Thượng Thư. Mỗi lần điểm danh là cả lớp chú ý". Trong khi đó, một tài khoản khác chia sẻ câu chuyện về người quen có cái tên khiến ai nghe cũng phải bật cười: Tôi từng gặp một chị tên Hứa Tóc Xanh. Hỏi chị là người dân tộc nào thì chị bảo người Kinh, bản thân chị cũng không biết vì sao ba mẹ lại đặt tên như vậy".

Không chỉ dừng ở những cái tên mang màu sắc cổ tích hay chức tước, nhiều năm qua mạng xã hội từng ghi nhận không ít trường hợp cha mẹ đặt tên con theo sự kiện thời sự, hiện tượng xã hội hoặc xu hướng đang nổi.

Có thời điểm, cư dân mạng từng truyền tay nhau câu chuyện một bà mẹ sinh con đúng vào đợt rét đậm, rét hại lịch sử. Khi đăng bài nhờ tư vấn đặt tên cho con gái, chị nhận về vô số gợi ý hài hước như “Nguyễn Thị Rét Đậm Rét Hại”, “Nguyễn Sáu Độ Xê” hay “Nguyễn Tu Câu” (phát âm gần giống cụm từ tiếng Anh too cold - quá lạnh).

Dù chỉ là những câu chuyện vui trên mạng xã hội, chủ đề đặt tên cho con từ lâu vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Cái tên không chỉ để nhận diện

Theo các chuyên gia giáo dục và tâm lý, cái tên không đơn thuần là cách để nhận diện một cá nhân mà còn gắn liền với cảm xúc, sự tự tin và các mối quan hệ xã hội của trẻ trong quá trình trưởng thành.

Trên thực tế, không ít học sinh từng chia sẻ cảm giác ngại ngùng khi sở hữu những cái tên quá dài, quá đặc biệt hoặc dễ trở thành chủ đề trêu chọc của bạn bè. Mỗi lần giáo viên điểm danh, các em thường trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp, điều này đôi khi khiến trẻ cảm thấy áp lực hoặc thiếu tự tin.

Một số phụ huynh cho rằng việc đặt tên độc lạ giúp con nổi bật, không bị trùng lặp với người khác. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng sự khác biệt cần đi kèm với tính thực tế và phù hợp với môi trường học tập, giao tiếp sau này của trẻ.

Một cái tên đẹp không nhất thiết phải thật dài, thật cầu kỳ hay kết hợp nhiều yếu tố “Tây - Ta” để tạo dấu ấn. Điều quan trọng là cái tên mang ý nghĩa tích cực, dễ đọc, dễ nhớ, thuận tiện trong cuộc sống và giúp trẻ cảm thấy tự hào khi giới thiệu về bản thân.

Bởi vậy, khi đặt tên cho con, điều cha mẹ cần cân nhắc không chỉ là sự độc đáo hay khác biệt mà còn là cảm nhận của chính đứa trẻ trong tương lai. Một cái tên đẹp là cái tên giúp con tự tin xưng danh trong lớp học, trong công việc và trong cuộc sống, thay vì trở thành lý do để con phải ngại ngùng mỗi khi người khác hỏi: "Tên em là gì vậy?".

Suy cho cùng, điều khiến một cái tên trở nên đáng nhớ không nằm ở mức độ độc lạ mà ở những giá trị, nhân cách và hành trình mà chủ nhân của cái tên ấy tạo dựng trong cuộc đời mình.