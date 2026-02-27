Thầy giáo 9X trở về mái trường xưa, nâng bước học trò vươn tầm quốc gia

Thầy Trần Xuân Bình - Chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Với tâm huyết và phương pháp bồi dưỡng bài bản, thầy cùng đồng nghiệp đã góp phần đưa đội tuyển ghi dấu ấn nổi bật tại kỳ thi năm học 2025–2026, trong đó có hai giải Nhất và một thủ khoa toàn quốc.

Một thập kỷ bền bỉ với học sinh giỏi quốc gia

Đằng sau thành tích ấn tượng của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), là sự đồng hành tận tâm của tập thể giáo viên tổ chuyên môn, trong đó có vai trò nổi bật của thầy giáo trẻ Trần Xuân Bình.

Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, thầy Bình xây dựng lộ trình ôn luyện bài bản, chú trọng hệ thống hóa kiến thức chuyên sâu, đồng thời rèn luyện tư duy ngôn ngữ và bản lĩnh phòng thi cho học sinh. Theo thầy, để chinh phục kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năng lực chuyên môn thôi chưa đủ, các em cần được trang bị tâm thế vững vàng và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Ít ai biết, thầy Bình từng là học sinh lớp chuyên Anh của chính ngôi trường này. Khi còn học THPT, thầy đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm lớp 11 và giải Nhì năm lớp 12. Những trải nghiệm từ chính hành trình ôn luyện và dự thi năm xưa đã trở thành vốn quý, giúp thầy thấu hiểu tâm lý học trò cũng như những áp lực đặc thù của đội tuyển.

Ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ tư ngành Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy đã được các thầy cô mời trở lại trường hỗ trợ công tác bồi dưỡng đội tuyển.

Nhớ lại thời điểm ấy, thầy chia sẻ: “Khi được quay về trường hỗ trợ các em khóa dưới, tôi rất hào hứng vì có thể truyền lại những kiến thức, kinh nghiệm mình từng tích lũy khi tham gia đội tuyển quốc gia. Nhưng lúc đó tôi cũng không khỏi lo lắng, bởi kỹ năng sư phạm còn non, sợ chưa truyền tải được hết những điều cần thiết cho các em”.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2016, thầy Bình trở về công tác tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình). Từ đó đến nay, thầy gắn bó liên tục với công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục các kỳ thi lớn.

Thầy cho biết, ngay từ khi lựa chọn theo học ngành sư phạm, mong muốn lớn nhất của mình là một ngày được trở lại mái trường xưa trong vai trò người đứng lớp. Những năm tháng học tập tại đây đã để lại trong thầy ấn tượng sâu sắc về truyền thống dạy tốt - học tốt và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên. Thầy tin rằng chính môi trường ấy sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp, giúp bản thân không ngừng học hỏi, hoàn thiện chuyên môn và kỹ năng sư phạm.

Quyết định trở về trường còn được thôi thúc bởi một khát vọng còn dang dở từ thời học sinh. Dù từng đạt giải Ba năm lớp 11 và giải Nhì năm lớp 12 tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thầy vẫn chưa chạm tới giải Nhất như kỳ vọng. Bởi vậy, trong mỗi khóa học trò, thầy luôn gửi gắm mong muốn các em có thể viết tiếp ước mơ ấy.

Trong 10 năm tham gia bồi dưỡng đội tuyển, thầy Bình ba lần đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Năm học 2025–2026 là lần thứ ba thầy nhận trọng trách này, cũng là năm đội tuyển ghi dấu ấn đặc biệt. Sau một thập kỷ bền bỉ nỗ lực, thầy và học trò đã chạm tới thành quả mong đợi khi có hai học sinh giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, trong đó một em đạt danh hiệu thủ khoa toàn quốc.

Nhắc đến khoảnh khắc biết tin học trò Đoàn Thái Minh trở thành thủ khoa, thầy Bình không giấu được niềm xúc động. Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Tiếng Anh nhà trường. “Đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ mà Thái Minh đã thể hiện trong suốt quá trình ôn luyện. Với tôi, đó cũng là cảm giác ước mơ thời học sinh được chạm tới theo một cách thật đặc biệt và đầy tự hào”, thầy chia sẻ.

Thầy Trần Xuân Bình và đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh.

Dạy để học sinh tự học và đi xa hơn

Theo thầy Bình, trong nhiều năm phụ trách đội tuyển, việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh được thực hiện từ rất sớm, ngay khi các em bước vào lớp 10. Thông qua hệ thống bài kiểm tra và các kỳ thi cấp trường, cấp tỉnh, cấp vùng, những học sinh có tố chất nổi bật được lựa chọn, tạo điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi quốc gia.

Một trong những thách thức lớn nhất khi dẫn dắt đội tuyển Tiếng Anh là xây dựng hệ thống học liệu phù hợp, vừa bảo đảm chiều sâu kiến thức, vừa đa dạng về nội dung và cấp độ để học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu. Với học sinh giỏi, thời lượng học trên lớp là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của kỳ thi.

“Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đòi hỏi năng lực toàn diện ở trình độ cao, thí sinh phải tiếp cận nhiều nguồn tài liệu thực tế. Vì vậy, việc tìm kiếm, chọn lọc học liệu để thiết kế bài tập cho học sinh mất rất nhiều thời gian, đặc biệt ở kỹ năng đọc và nghe”, thầy Bình cho biết.

Quá trình ôn luyện thường kéo dài và áp lực, khi học sinh phải tiếp thu khối lượng kiến thức lớn trong thời gian giới hạn. Vì vậy, thầy đặc biệt chú trọng đa dạng hóa phương pháp dạy học. Bên cạnh việc luyện đề và chữa bài chuyên sâu, thầy tạo dựng không khí học tập tích cực, giúp học sinh giảm căng thẳng. Hình thức chia nhóm, giao nhiệm vụ để học sinh khá, giỏi hỗ trợ các bạn còn hạn chế cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả chung của cả đội tuyển.

Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy Bình còn đồng hành cùng học sinh với vai trò của một người anh đi trước, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những áp lực thi cử, những băn khoăn trong học tập và cuộc sống. Theo thầy, khi học sinh cảm nhận được sự tin tưởng và thấu hiểu, các em sẽ thêm tự tin, từ đó hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức cũng trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn.

Chia sẻ về vai trò của mình, thầy Bình cho biết: “Mỗi kỳ thi học sinh giỏi chỉ là một chặng nhỏ trong hành trình các em khám phá ngôn ngữ và khẳng định năng lực bản thân. Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ tối đa để các em phát huy hết khả năng và đi xa nhất trên con đường đã chọn. Công tác bồi dưỡng đội tuyển cũng là sự phối hợp của nhiều thầy cô trong tổ bộ môn, mỗi người một thế mạnh, một phương pháp riêng, góp phần làm cho các buổi học thêm sinh động, hiệu quả”.

Nhà giáo Phạm Thanh Ngọc – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) – nhận định, thành tích học sinh đạt được tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ giáo viên giữ vai trò then chốt. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng các tổ chuyên môn vững mạnh, có chiều sâu học thuật, đồng thời không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển tư duy, năng lực tự học và khả năng nghiên cứu độc lập của học sinh.

Theo lãnh đạo nhà trường, bản lĩnh phòng thi, tư duy độc lập và nền tảng học thuật vững vàng của học sinh, cùng với chiến lược bồi dưỡng phù hợp của giáo viên phụ trách đội tuyển, là minh chứng rõ nét cho định hướng dài hạn trong công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.