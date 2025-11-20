Thầy giáo 39 tuổi là Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025: Từ cựu sinh viên ĐH Ngoại thương đến Phó Giám đốc trường, được đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Pháp

Ngày 19/11 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã chính thức ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 cho 900 nhà giáo. Trong danh sách 71 ứng viên Giáo sư năm nay, ông Trần Quốc Trung, Phó Giám đốc cơ sở II trường ĐH Ngoại thương TP.HCM là người trẻ nhất.

Ông Trần Quốc Trung – Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại Thương tại TP. Hồ Chí Minh được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ở năm 39 tuổi. Ảnh: Trường ĐH Ngoại thương

Theo đó ông Trung sinh năm 1986 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Năm 2008, ông được cấp bằng tốt nghiệp ngành kinh tế tại trường ĐH ngoại thương. 3 năm sau, tại chính ngôi trường này, ông tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Đến năm 2012, ứng viên nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường ĐH Lille 2, thuộc ĐH Lille, Pháp. Tiếp tục học lên Tiến sĩ tại Pháp, ông Trung nhận bằng chuyên ngành khoa học quản lý vào năm 2017. Đến năm 2020, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành kinh tế.

Trong 17 năm kể từ khi nhận bằng cử nhân, ứng viên Quốc Trung công tác tại cơ sở II trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM. Tại đây, ông trải qua nhiều vị trí, từ giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Nghiệp vụ, Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ đến Phó Giám đốc Cơ sở II của trường tại cơ sở TP.HCM.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ông Trung cho biết đã hoàn thành 8 đề tài NCKH từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia. Ứng viên là tác giả của 76 bài báo khoa học trong đó 35 bài xuất hiện trên tạp chí quốc tế uy tín. Đồng thời, ông cũng đứng tên tác giả của 8 cuốn sách trong đó có 2 đầu sách được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới.

Song song với đó, ông Trung tích cực hỗ trợ giảng viên trẻ và sinh trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 2023, ông đã hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải nhì cấp Bộ ở “Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học” và giải Nhất cấp trường trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học. Đến năm 2024, ông tiếp tục hướng dẫn nhóm sinh viên đạt giải Nhất cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Ứng viên Trần Quốc Trung còn được các trường ĐH New Brunswick (Canada), ĐH Bedfordshire (Anh) công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy với các chương trình hợp tác quốc tế do các trường này cấp bằng

Với những đóng góp trong công tác đào tạo, giảng dạy, ông Quốc Trung đã nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2022 và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Giáo sư trẻ nhất năm 2025 tự nhận xét bản thân là người luôn có ý thức gìn giữ phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo; tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp; đối xử công bằng với người học và bảo vệ các quyền, lợi ích của người học. Triết lý giảng dạy của ông là nỗ lực lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp nhất với từng đối tượng người học để khuyến khích tính chủ động, tinh thần đổi mới sáng tạo và tư duy phản biện của người học.