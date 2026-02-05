Thấy gì từ động thái chủ động và minh bạch của Nestle

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết Hội đã nắm bắt thông tin về hoạt động thu hồi tự nguyện mang tính phòng ngừa một số lô sản phẩm của Nestlé Việt Nam, cũng như việc công ty chủ động báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng có liên quan.

"Hội đánh giá cao việc doanh nghiệp cung cấp thông tin minh bạch và kiểm soát hoàn toàn quá trình tự nguyện thu hồi các lô sản phẩm nghi ngờ bị ảnh hưởng. Qua đó, cũng có thể thấy sự nghiêm túc và minh bạch của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh cũng như tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt", ông cho biết thêm.

Theo đó, trong báo cáo trước đó gửi đến cơ quan chức năng, Nestlé Việt Nam cũng cho biết các sản phẩm và lô hàng có mã số không nằm trong danh sách tự nguyện thu hồi lần này hoàn toàn đảm bảo chất lượng và an toàn để sử dụng.

Trao đổi với chúng tôi, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng công tác xã hội, nguyên Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cũng tư vấn phụ huynh không cần thiết phải thay đổi sản phẩm cho trẻ: "Chỉ nên thay đổi sang lô mới, nếu thuộc các lô hàng thu hồi, nếu không vẫn có thể sử dụng bình thường. Các triệu chứng nếu có thường khởi phát nhanh, chỉ từ 30 phút đến 6 giờ sau khi sử dụng, chính vì thế phụ huynh đừng quá lo lắng".

Bên cạnh đó, theo phản ánh của nhiều người tiêu dùng, hiện nhãn hàng này cũng đã có những phương án hành động tích cực, kịp thời, nhằm hỗ trợ người dùng đổi sang các mã sản phẩm không bị ảnh hưởng lần này, đồng thời, đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn.

Tại một cửa hàng Mẹ & Bé tại Tp.HCM, chị Linh Chi (Phường Tân Thuận, Tp.HCM) đang lựa sản phẩm cho bé, chị cho biết mình đã tin dùng sữa NAN từ nhiều năm liền. Trước thông tin vừa qua, chị đã gọi lên tổng đài của nhãn hàng và hỏi ý kiến chuyên gia để được tư vấn thêm. "Rất may là các lô bị ảnh hưởng đã được khoanh vùng rõ ràng, nên tôi cũng yên tâm hơn. Tôi cũng đã tham vấn ý kiến bác sĩ và được tư vấn vẫn tiếp tục lựa chọn những sản phẩm không nằm trong đợt thu hồi tự nguyện này của cùng thương hiệu cho bé nhà mình", chị cho biết.

Cùng quan điểm này, chị Đoàn Thiên Di (Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM) cũng cho hay, "Bác sĩ cũng tư vấn rằng, chỉ nên thay đổi sữa nếu thuộc các lô hàng thu hồi, nếu không, vẫn có thể sử dụng bình thường và đừng quá lo lắng vì đây chỉ là động thái thu hồi chủ động nhằm phòng ngừa của nhãn hàng, do đó, mình cũng đỡ lo".

Trong thư gửi người tiêu dùng vào ngày 14/1, Nestlé Việt Nam cũng vừa thông báo đến người dùng các lô mới đã được phân phối trở lại trên toàn hệ thống bán lẻ đảm bảo về chất lượng và an toàn, giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng.

Nestlé cho biết sẽ giữ vững cam kết duy trì các tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt, không ngừng lắng nghe và đồng hành và cung cấp sự lựa chọn dinh dưỡng tin cậy cho phụ huynh và người chăm sóc trẻ. Được biết, Nestlé đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm và với gần 160 năm tiên phong khoa học về dinh dưỡng.