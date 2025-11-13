Thấy gì bên trong chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa?

Mới đây, theo thông tin trên báo Tiền Phong, lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện tại trụ sở chính của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, cơ sở 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Cũng trong sáng ngày 13/11, thông tin trên báo Người Lao Động đăng tải, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa (đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trụ sở Mailisa tại TP.HCM (Ảnh: Quân)

Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò về nguyên nhân, kết quả của đợt kiểm tra này. Bởi trước đó, thẩm mỹ viện Mailisa cùng CEO Mailisa - bà Phan Thị Mai rất nổi tiếng trên MXH, thường xuyên gây chú ý với những đoạn clip chia sẻ về công việc của nhân viên, văn hoá doanh nghiệp, cuộc sống đời thường,...

Được biết, Thẩm mỹ viện Mailisa có khoảng 16 chi nhánh, trải dài từ Bắc vào Nam. Các cơ sở đều được xây dựng với vẻ ngoài hoành tráng, nguy nga. Không gian bên trong cũng được thiết kế đồng bộ theo cùng một tone màu, hoạ tiết mang hơi hướng cổ điển pha lẫn hiện đại.

Không gian bên trong được thiết kế tone trắng, sử dụng nhiều chi tiết mạ vàng, ốp đá

Bên trong mỗi toà nhà sẽ có một khu vực sảnh lớn để tiếp khách đến tư vấn, sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, các phòng chức năng sẽ được chia ra ở mỗi tầng. Các không gian này đều được trang hoàng chỉn chu, chi nhiều tiền để đầu tư nội thất.

Ngoài ra, trong các toà nhà, cơ sở sẽ có những phòng làm việc dành riêng cho nhân viên. Trên website hay fanpage của thẩm mỹ viện vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh nhân viên Mailisa ngồi làm việc, số lượng nhân sự đông đảo, được trang bị đồng phục riêng biệt.

Các phòng chức năng từng được thẩm mỹ viện đăng tải quảng bá

Khu vực phòng làm việc dành cho nhân viên Mailisa ở các bộ phận

Tổng giám đốc Phan Thị Mai – CEO Hoàng Kim Khánh

Chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa – với tiền thân là phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa thành lập vào năm 1998, thuộc sở hữu của bà Phan Thị Mai và CEO Hoàng Kim Khánh. Trên MXH, bà Mai từng chia sẻ bước đầu chỉ với nghề làm tóc, sau đó đã tích cóp và xây dựng cơ ngơi làm đẹp có tiếng như ngày nay. Từ những năm 2018 đến nay, thương hiệu làm đẹp của vợ chồng bà Mai thường xuyên được đẩy mạnh trên nhiều phương tiện truyền thông với nhiều dịch vụ như phun xăm, phẫu thuật thẩm mỹ, cung cấp các loại mỹ phẩm… với nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành phố.

Trên các kênh Tiktok, Facebook, bà Mai và chồng thường xuyên chia sẻ về sự giàu có trong cuộc sống cũng như công việc kinh doanh. Dù doanh thu của công ty Mailisa không được tiết lộ, nhưng bà Mai từng “khoe” trên mạng xã hội rằng mỗi tháng phải chi trả chục tỷ tiền lương cho nhân viên và lương tạp vụ thấp nhất cũng trên 10 triệu hoặc tùy bộ phận khác nhau mà tiền lương lên đến hàng trăm triệu đồng.

