Loạt sai phạm không tưởng bên trong thẩm mỹ viện được quảng cáo "chuẩn 5 sao" của Mailisa

Sáng ngày 13/11, lực lượng Công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây, TPHCM). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo ghi nhận, trước trụ sở thẩm mỹ viện Malisa có xe của lực lượng công an và nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc. Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị địa phương đã phong tỏa phía trước, trong khi tổ công tác khác làm việc bên trong.

Hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa TP.HCM (Ảnh: Quân)

Cũng từ đây, những ồn ào trong kinh doanh của Mailisa lại được nhắc đến. Trên thực tế, thương hiệu thẩm mỹ viện này đã từng vướng rất nhiều sai phạm.

Chưa được cấp phép đã quảng cáo khai trương rầm rộ

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, vào tháng 5/2025, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tháo gỡ quảng cáo khai trương chi nhánh thứ 17 của Mailisa tại tỉnh này. Lý do vì đơn vị này chưa bổ sung được giấy phép cho Phòng Văn hóa Khoa học và Thông tin TP Bảo Lộc theo quy định.

Liên quan đến việc cấp phép hoạt động, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 11/3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận được hồ sơ xin cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa tại TP Bảo Lộc do bác sĩ Phạm Bảo Minh làm người phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Ảnh: báo Lâm Đồng

Qua kiểm tra hồ sơ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhận thấy có 5 điểm chưa đạt, gồm: Kê khai hình thức tổ chức chưa đúng; kê khai các điều kiện vệ sinh môi trường chưa đúng quy định; chưa kê khai danh mục thuốc cấp cứu phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký; kê khai thời gian hành nghề của người phụ trách chuyên môn kỹ thuật và người hành nghề chưa trùng khớp nhau và kê khai thời gian hành nghề tại danh sách người hành nghề chưa trùng khớp với thời gian ở bản mô tả cơ sở vật chất; nhân sự kê khai để thực hiện phẫu thuật, thủ thuật chưa đảm bảo theo quy định và kê khai Danh mục kỹ thuật không phù hợp với hình thức tổ chức đơn vị đăng ký; danh mục kỹ thuật không phù hợp với trang thiết bị và một số kỹ thuật thuộc phân loại phẫu thuật đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế phê duyệt nhưng cơ sở đề nghị Sở Y tế phê duyệt là chưa đúng thẩm quyền.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế thì Thẩm mỹ viện Mailisa đã nộp hồ sơ khắc phục và các cơ quan chuyên môn của đơn vị này đang kiểm tra. Sở Y tế yêu cầu Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa TP Bộc Lộc chỉ được phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi được Sở Y tế cấp phép hoạt động.

Xử phạt vì sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ, vào 3/2023, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã kiểm tra Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa (địa chỉ tại E3/16, tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thuộc Công ty TNHH MTV Mailisa sau khi nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Kết quả kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Bình Dương ghi nhận Công ty TNHH MTV Mailisa có hành vi sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da. Với sai phạm trên, Sở Y tế tỉnh Bình Dương quyết định đình chỉ hoạt động cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ chiếu tia laser của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Sau khi xử phạt, Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Mailisa đã đề nghị Sở Y tế bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và đã được Sở Y tế bổ sung một số kỹ thuật điều trị bằng laser.

Ngày 25/3, Sở Y tế tỉnh Bình Dương công bố "danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và an toàn thực phẩm năm 2023"

Xử phạt, đình chỉ hoạt động vì khám chữa bệnh không phép

Tháng 1/2023, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da.

Theo thông tin từ VOV, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa xử phạt Thẩm mỹ viện Mailisa (Công ty TNHH Mailisa) ở địa chỉ 86 + 88 + 92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận với mức phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da.

Cụ thể, thẩm mỹ viện Mailisa bị xử phạt vì có các hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Mailisa thường xuất hiện với những từ quảng cáo hoa mỹ

Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung, khắc phụ hậu quả là: Đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với lĩnh vực chăm sóc da của Công ty Mai Li Sa trong thời hạn 18 tháng; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM còn xử phạt 2 nhân viên chăm sóc da của Công ty Mai Li Sa là Lê Bảo Trân và Lê Văn Đức (cùng làm việc tại địa chỉ 86 + 88 + 92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) mỗi người 35 triệu đồng về hành vi: Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Vào tháng 5/2022 Công ty Mai Li Sa cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt về hành vi vi phạm: Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Với hành vi này, Công ty Mai Li Sa bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng và buộc tháo gỡ quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.