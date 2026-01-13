Căn cứ theo Thông báo 9441/TB-BNV năm 2025 về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). ... 6. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: - Dịp tết Âm lịch: Lựa chọn nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ. ...

Ảnh minh họa

Theo đó, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 05 ngày, gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết, bắt đầu từ thứ Hai ngày 16/02/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Đối với người lao động không thuộc đối tượng nêu trên sẽ do người sử dụng lao động quyết định lựa chọn một trong các phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gồm: 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, nếu doanh nghiệp có ngày nghỉ hằng tuần là thứ Bảy và Chủ nhật và lựa chọn phương án nghỉ 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ, thì người lao động được nghỉ liên tục từ ngày 14/02/2026 đến hết ngày 22/02/2026, tổng cộng 09 ngày, bao gồm 05 ngày nghỉ Tết và ngày nghỉ bù do trùng với ngày nghỉ hằng tuần.

Trường hợp người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ, lịch nghỉ của người lao động sẽ trùng với lịch nghỉ của khu vực hành chính, sự nghiệp và không phát sinh ngày nghỉ bù.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của người lao động có thể thay đổi về thời gian nghỉ liên tục và số ngày nghỉ bù, tùy thuộc vào phương án nghỉ Tết do người sử dụng lao động lựa chọn và lịch nghỉ hằng tuần của doanh nghiệp.