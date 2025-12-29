Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28-12 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền gần 2.514 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

a) Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền.

Trường hợp một người được xác nhận là 02 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 02 mức quà thì chỉ nhận 01 suất quà.

Chi tiết hơn 2.513 tỉ đồng tặng quà chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết 2026 ph bổ về 43 tỉnh thành trên cả nước như sau:

STT Tỉnh, thành phố Tổng số người (1=2+3) Người có công với cách mạng (2) Đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí (3) Mức tặng quà (4) Tổng số bổ sung (5=1x4) TỔNG SỐ 6.284.865 1.651.056 4.633.809 2.513.946.000 1 TUYÊN QUANG 104.221 10.733 93.488 400 41.688.400 2 CAO BẰNG 35.417 7.280 28.137 400 14.166.800 3 LẠNG SƠN 42.345 6.706 35.639 400 16.938.000 4 LÀO CAI 69.908 11.574 58.334 400 27.963.200 5 THÁI NGUYÊN 82.749 24.431 58.318 400 33.099.600 6 PHÚ THỌ 242.575 65.575 177.000 400 97.030.000 7 SƠN LA 51.963 4.729 47.234 400 20.785.200 8 LAI CHÂU 18.021 1.022 16.999 400 7.208.400 9 ĐIỆN BIÊN 44.673 1.282 43.391 400 17.869.200 10 HÀ NỘI 355.384 110.331 245.053 400 142.153.600 11 HẢI PHÒNG 300.933 106.718 194.215 400 120.373.200 12 QUẢNG NINH 61.873 15.823 46.050 400 24.749.200 13 HƯNG YÊN 309.893 115.560 194.333 400 123.957.200 14 BẮC NINH 203.935 61.064 142.871 400 81.574.000 15 NINH BÌNH 343.784 116.414 227.370 400 137.513.600 16 THANH HÓA 322.122 93.909 228.213 400 128.848.800 17 NGHỆ AN 284.997 86.607 198.390 400 113.998.800 18 HÀ TĨNH 137.238 52.557 84.681 400 54.895.200 19 QUẢNG TRỊ 169.749 51.607 118.142 400 67.899.600 20 HUẾ 93.511 24.300 69.211 400 37.404.400 21 ĐÀ NẴNG 242.637 103.760 138.877 400 97.054.800 22 QUẢNG NGÃI 185.523 67.882 117.641 400 74.209.200 23 GIA LAI 237.314 59.814 177.500 400 94.925.600 24 ĐẮK LẮK 174.725 30.524 144.201 400 69.890.000 25 KHÁNH HÒA 110.039 17.505 92.534 400 44.015.600 26 LÂM ĐỒNG 144.084 29.503 114.581 400 57.633.600 27 ĐỒNG NAI 151.176 24.292 126.884 400 60.470.400 28 TP. HỒ CHÍ MINH 474.406 75.582 398.824 400 189.762.400 29 TÂY NINH 174.099 43.777 130.322 400 69.639.600 30 ĐỒNG THÁP 242.458 55.486 186.972 400 96.983.200 31 VĨNH LONG 263.775 69.688 194.087 400 105.510.000 32 CẦN THƠ 230.021 39.959 190.062 400 92.008.400 33 AN GIANG 245.672 26.535 219.137 400 98.268.800 34 CÀ MAU 133.645 38.527 95.118 400 53.458.000



