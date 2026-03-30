Thông tin chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân không lên sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau thời gian vắng bóng, VTV thông báo dàn nghệ sĩ của Táo quân sẽ trở lại trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba. Sau khi lên sóng vào tối 29/3, chương trình đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận rôm rả trên mạng xã hội.

Táo quân trở lại với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc như Tự Long, Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung cùng Trung Ruồi. Sự hội ngộ của những gương mặt gạo cội mang đến cảm giác vừa thân thuộc, vừa gợi nhiều kỳ vọng cho khán giả sau một thời gian vắng bóng.

Táo quân được chiếu dưới dạng tiểu phẩm đặc biệt trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba.Nguồn: VTV

Sự xuất hiện của NS Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng ở Táo Quân năm nay vẫn giữ được “chất riêng” quen thuộc. Trên sân khấu, nghệ sĩ vẫn toát lên thần thái uy nghi, điềm đạm, đúng với hình ảnh Ngọc Hoàng đã gắn bó suốt nhiều năm. Lối thoại chậm rãi, nhấn nhá đúng lúc cùng thần thái biểu cảm tiếp tục là điểm mạnh, giúp nhân vật giữ được sức hút riêng.

Tuy nhiên, có thể thấy ngoại hình của Quốc Khánh có phần gầy hơn trước. Khán giả cũng nhận ra nghệ sĩ có điểm khác biệt khi đã cạo râu, khác với hình ảnh của những năm trước. Dù có sự thay đổi về ngoại hình, Quốc Khánh vẫn giữ được phong thái điềm đạm cùng lối diễn tinh tế, giúp nhân vật không bị mất đi bản sắc quen thuộc.

Vào đầu tháng 1 vừa qua, thông tin liên quan tới sức khỏe của nghệ sĩ Quốc Khánh đã nhận sự chú ý của đông đảo khán giả. Tuy nhiên NS Quang Thắng sau đó lên tiếng khẳng định sức khỏe của "Ngọc hoàng" Quốc Khánh vẫn ổn định.

NS Quốc Khánh được cho là đã gầy hơn trước khi xuất hiện trở lại trong chương trình Tào quân. Ảnh: VTV

Nhiều khán giả đã nhận ra sự thay đổi về ngoại hình của nghệ sĩ khi đã cạo râu. Ảnh: VTV

Trong hơn 40 năm làm nghề, NSND Quốc Khánh ghi dấu ấn qua nhiều tiểu phẩm hài và phim truyền hình quen thuộc như Gặp nhau cuối tuần, Tết này ai đến xông nhà hay Những người độc thân vui vẻ. Ở lĩnh vực điện ảnh, nghệ sĩ còn được khán giả nhớ đến qua vai Gù trong bộ phim Áo lụa Hà Đông. Dù sở hữu gia tài vai diễn phong phú, với đông đảo khán giả, hình ảnh Ngọc Hoàng trong Táo Quân vẫn là dấu ấn đậm nét nhất, trở thành “thương hiệu” gắn liền với tên tuổi NSND Quốc Khánh suốt hơn hai thập niên qua.

Ở tuổi ngoài 60, NS Quốc Khánh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Nghệ sĩ chia sẻ ông yêu sự tự do và không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình. Sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của nghệ sĩ không còn được như trước, tần suất xuất hiện trên sân khấu cũng thưa dần. Tuy vậy, NS Quốc Khánh vẫn nhận lời tham gia một số vai diễn phù hợp trên sân khấu kịch và phim truyền hình.