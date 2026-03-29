Loạt ảnh hậu trường Táo quân trước giờ lên sóng tối nay trên VTV

Lê Chi/VTC News,
Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, dàn nghệ sĩ nỗ lực tái hiện tinh thần của chương trình Táo quân quen thuộc, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

Tối nay, chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba” sẽ lên sóng với điểm nhấn đặc biệt là sự trở lại của dàn nghệ sĩ Táo quân trong tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".

Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, các nghệ sĩ vẫn nỗ lực tái hiện tinh thần của chương trình Táo quân quen thuộc, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ.

Sự hội ngộ của NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng Trung Ruồi trên sân khấu khiến khán giả mong chờ.

Với phong cách châm biếm đặc trưng, các nghệ sĩ tiếp tục thể hiện sự tung hứng ăn ý qua những câu thoại sắc sảo, duyên dáng, khiến khán giả tại trường quay liên tục bật cười.

Khán giả sẽ gặp lại hình ảnh Ngọc Hoàng thâm trầm do NSND Quốc Khánh đảm nhận; NSND Tự Long biến hóa linh hoạt với Táo Xã hội.

Bên cạnh đó, NSƯT Quang Thắng duyên dáng trong vai Táo Kinh tế. NSƯT Chí Trung mang đến một Táo Công chức tinh ranh, trong khi Vân Dung tiếp tục ghi dấu ấn với hình tượng Táo Giáo dục sắc sảo.

Những màn đối đáp thông minh, những câu hỏi “khó nhằn” từ Ngọc Hoàng cùng cách xử lý tình huống hài hước của các Táo hứa hẹn mang đến một tiết mục vừa quen thuộc, vừa giàu tính thời sự.

Đặc biệt, sự xuất hiện lần đầu của ca sĩ Tùng Dương trong không gian Táo quân. Không chỉ thử sức với diễn xuất, nam ca sĩ còn kết hợp cùng Trọng Tấn mang đến màn trình diễn đầy catwalk ngẫu hứng, tạo thêm màu sắc mới cho chương trình.

Trở lại sân khấu trong trang phục Táo quân, nhiều nghệ sĩ không giấu được xúc động.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết dù lần này chỉ tham gia một tiểu phẩm ngắn, nhưng chị tin rằng tiết mục vẫn đủ sức mang lại tiếng cười và những nỗi niềm sâu sắc cho khán giả.

NSND Tự Long chia sẻ, cảm giác khoác lên mình bộ trang phục quen thuộc khiến anh vừa háo hức, vừa bồi hồi. Với anh, Táo quân không chỉ là một chương trình mà còn là ký ức, là một phần thanh xuân gắn bó sâu sắc với nghề.

NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Đây là lần hiếm hoi chúng tôi có dịp tái ngộ trong trang phục Táo quân. Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải “cháy” hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo quân trong lòng công chúng”.

Theo VTC News Copy link 03/29/2026 12:03 (GMT +7)
