Một đoạn clip ghi lại cảnh bắt ổ rắn trong điều hòa phòng ngủ lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, kinh hãi. Trong đoạn clip, người đàn ông lần lượt kéo ra từ máy lạnh 4 con rắn, mỗi con dài tới 60-70cm.

Được biết, sự việc xảy ra tại một gia đình ở xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, chủ nhà nghe thấy tiếng kêu lạ phát ra từ điều hòa nên đã nhờ thợ tới kiểm tra và phát hiện sự việc.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Ngô Quyền (32 tuổi trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, ngày 4/6, anh được chủ nhà gọi đến để kiểm tra máy điều hòa trong phòng ngủ. Chiếc điều hòa được lắp khá cao, gần cửa sổ. Khi cho máy chạy thử, anh Quyền nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ dàn lạnh nên tháo vỏ máy để kiểm tra thì giật mình phát hiện phần đuôi một con rắn thò ra.

Thợ điện lạnh lôi ra 4 con rắn trong máy điều hòa. (Ảnh: Cắt từ clip)

Phần đầu của con rắn nằm sâu bên trong dàn lạnh, đuôi lộ ra ngoài. Theo anh Quyền, đây có thể là nguyên nhân khiến điều hòa phát ra tiếng kêu lạ.

Sau đó, anh Quyền dùng kìm để kéo con rắn ra khỏi dàn lạnh. Tiếp tục kiểm tra, anh phát hiện bên trong có đến 4 con rắn, mỗi con dài khoảng 60-70cm. Việc đưa số rắn ra ngoài khá khó khăn do chúng quấn vào các bộ phận bên trong dàn lạnh. Sau một lúc xử lý, người thợ điện lạnh mới kéo được cả 4 con rắn ra khỏi điều hòa.

Theo quan sát của anh Quyền, đây là rắn cườm, không có độc. Những con rắn này có khả năng leo tường tốt và thường bò vào nhà để săn thằn lằn. Trong quá trình làm nghề, anh Quyền nhiều lần gặp chuột hoặc côn trùng trú trong máy điều hòa, trường hợp phát hiện tới 4 con rắn cùng lúc trong điều hòa là khá hiếm.