Tháng 8/024, một vụ việc kỳ lạ và đầy rắc rối đã xảy ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) khi một người mẹ họ Vương kiên quyết yêu cầu xét nghiệm ADN với một bé gái hoàn toàn xa lạ. Bà mẹ trẻ này vô cùng sững sờ sau khi thấy cô bé 2 tuổi rưỡi trong đoạn video tìm trẻ lạc được lan truyền trên mạng lại giống hệt con gái ruột 4 tuổi của mình, làm dấy lên nghi ngờ về một sự nhầm lẫn phôi thai tại bệnh viện.

Vụ việc bắt nguồn từ một đoạn video tìm trẻ lạc được chia sẻ trên mạng xã hội. Bé gái này đã mất tích trong nhà ga tàu điện ngầm và sau đó may mắn được đoàn tụ an toàn với mẹ nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng và cảnh sát.

Điều bất ngờ là cô Vương đã nhận ra sự giống nhau đến kinh ngạc giữa bé gái vừa được tìm thấy và con gái ruột 4 tuổi của mình. Sự trùng hợp này đã khiến cô Vương không khỏi hoang mang, nghi ngờ rằng có thể đã xảy ra sự nhầm lẫn nào đó tại bệnh viện nơi cô đã lưu trữ trứng đông lạnh và phôi thai để thực hiện quy trình thụ tinh ống nghiệm (IVF). Sự việc càng trở nên phức tạp hơn khi mọi người xung quanh, kể cả bạn bè, đều nhận ra sự tương đồng khó tin giữa hai đứa trẻ.

2 bé gái được nhận xét là giống hệt nhau

Vì lẽ đó, cô Vương đã quyết định đăng tải đoạn video tìm người này lên mạng xã hội, mong muốn có thể liên hệ với gia đình của bé gái để yêu cầu thực hiện xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, hành động này ngay lập tức gây ra sự bất tiện và phiền toái không nhỏ cho gia đình bé gái, buộc họ phải lên tiếng phản hồi trên mạng xã hội.

Phía gia đình bé gái khẳng định con họ sinh ra một cách tự nhiên và hiện mới chỉ 2 tuổi rưỡi, hoàn toàn không hề có liên quan đến việc thụ tinh nhân tạo hay phôi thai của người khác. Họ nhấn mạnh rằng sự mất tích của bé gái chỉ là một sự cố bất ngờ tại ga tàu điện ngầm trong lúc đi vệ sinh.

Sau khi bị lạc, cô bé đã được đoàn tụ với mẹ nhưng lại vô tình được quan tâm vì lý do khác.

Trước vụ việc gây xôn xao này, luật sư Triệu Công của văn phòng luật sư Bắc Kinh Trung Văn đã lên tiếng nhấn mạnh rằng, việc tiến hành xét nghiệm ADN cần có sự đồng ý của người có quan hệ mật thiết nhất. Ông cũng chỉ ra rằng chỉ vì sự giống nhau về ngoại hình không thể trở thành cơ sở bắt buộc để yêu cầu xét nghiệm ADN. Để xác minh mối nghi ngờ của mình, cô Vương cần chứng minh rằng phía kia cũng đã thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại cùng một bệnh viện hoặc bệnh viện có liên quan.

Cuối cùng, sau nhiều áp lực và yêu cầu từ phía cảnh sát, cô Vương đã chấp nhận gỡ bỏ video tìm người đòi xét nghiệm ADN khỏi mạng xã hội. Tuy nhiên, sự việc vẫn làm dấy lên nhiều tranh cãi và lo ngại sâu sắc trong dư luận về vấn đề bảo vệ an ninh sinh học trong thời đại kỷ nguyên số. Nhiều người đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc hơn về các quy định hiện tại liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm và việc bảo vệ thông tin cá nhân trong lĩnh vực này, lo sợ rằng sự mất mát thông tin cá nhân có thể dẫn đến nhiều tình huống không mong muốn khác trong xã hội.

Nguồn: ETtoday