Thấy cả mùa hè trong chùm ảnh mới của Hà Hồ: Body săn chắc, thần thái sang chảnh, không gian đẹp như chụp ảnh tạp chí

Nếu theo dõi Hồ Ngọc Hà đủ lâu sẽ biết, mỗi lần nữ ca sĩ đăng ảnh là mỗi lần dân tình có thêm một "moodboard" để lưu về. Không cần váy áo cầu kỳ, chỉ với vài khung hình được chụp dưới nắng, "nữ hoàng giải trí" vẫn đủ sức khiến mạng xã hội xuýt xoa vì thần thái đỉnh cao cùng gu thời trang tối giản nhưng sang hết nấc.

Đơn cử như mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ loạt ảnh thả dáng tại Match Up Rest & Wellness ở Thảo Điền. Diện chiếc váy tank dress trắng ôm dáng, phối cùng khăn lụa buộc ngang hông, kính đen và chiếc túi tote cỡ lớn, nữ ca sĩ khoe vóc dáng săn chắc, đôi chân thon dài cùng khí chất "chanh sả" đã làm nên thương hiệu. Chỉ vài khoảnh khắc dạo bước, ngồi nghỉ dưới tán cây hay tạo dáng bên hồ bơi cũng đủ tạo nên một bộ ảnh được nhận xét "đẹp như tạp chí".

Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xuýt xoa vì bộ ảnh sang hết nấc

Outfit của nữ ca sĩ không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ toát lên khí chất sang chảnh khó lẫn vào đâu

Không ít cư dân mạng dành lời khen cho phong cách thời trang của Hồ Ngọc Hà. Outfit tối giản với hai gam màu trắng - nâu, kết hợp phụ kiện đồng điệu giúp tổng thể vừa thanh lịch, vừa mang hơi thở nghỉ dưỡng cao cấp. Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là cách nữ ca sĩ tận dụng ánh sáng tự nhiên và không gian xung quanh để tạo nên những khung hình sang xịn mịn.

Bên cạnh nhân vật chính, địa điểm Hồ Ngọc Hà lựa chọn cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Match Up Rest & Wellness vốn là cái tên đang được nhiều người trẻ truyền tai nhau thời gian gần đây khi theo đuổi xu hướng chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng. Không gian được bao phủ bởi nhiều cây xanh, thiết kế theo phong cách tối giản, tạo cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của thành phố.

Có lẽ cũng nhờ không gian nhiều ánh sáng tự nhiên, xen lẫn cây cối và kiến trúc hiện đại mà từng góc nhỏ tại đây đều lên hình rất "ăn ảnh". Trong bộ ảnh của Hồ Ngọc Hà, từ chiếc ghế gỗ dưới bóng cây, lối đi cạnh hồ bơi đến khoảng sân ngập nắng đều trở thành background hoàn hảo, giúp tổng thể bức hình mang cảm giác vừa thư thái vừa đậm chất nghỉ dưỡng.

Không gian mà Hồ Ngọc Hà thực hiện bộ ảnh cũng được cư dân mạng tìm kiếm liên tục

Vibe của Hồ Ngọc Hà và Match Up Rest & Wellness khiến bộ ảnh trở nên sang xịn mịn

Nổi tiếng là mỹ nhân xinh đẹp và có gu ăn mặc, Hồ Ngọc Hà luôn mang đến cho công chúng hình ảnh thời thượng nhất và không bao giờ ngừng tạo bất ngờ.Không ít lần Hồ Ngọc Hà góp mặt trong các show thời trang quốc tế và khiến truyền thông chú ý nhờ thần thái "chị đại". Mỗi khi chung khung hình với nghệ sĩ quốc tế, Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ khiến fan Việt thất vọng vì phong độ nhan sắc.

Không chỉ nhan sắc, Hồ Ngọc Hà còn được gọi là "nữ hoàng giải trí" bởi sự nghiệp bền bỉ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ suốt gần 20 năm. Từ một người mẫu đến lấn sân làm ca sĩ, cô nhanh chóng ghi dấu bằng hàng loạt hit đình đám như Tìm Lại Giấc Mơ, Cả Một Trời Thương Nhớ, Destiny... và là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều liveshow được đầu tư hoành tráng nhất Vbiz.

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Ảnh: FBNV