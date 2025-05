Thấy 2 mẹ con vào quán ăn, gọi món nhưng lại không ăn, chủ quán liền gọi cảnh sát: Nhờ vậy mà cứu cả một gia đình!

Một vụ việc xảy ra Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc mới đây đã nhận được sự thu hút lớn của cộng đồng mạng. Cụ thể, vào trưa ngày 21 tháng 4, khi đang phục vụ khách tại quán ăn như thường lệ, ông Lạc chú ý đến một đôi mẹ con ngồi trong góc quán có biểu hiện bất thường: món ăn đã được dọn lên nhưng họ không động đũa, thay vào đó chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thi thoảng còn nhắc đến những từ như "mã xác nhận", "chuyển khoản".

Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong nghề, ông Lạc nhận thấy sắc mặt của hai người có phần căng thẳng, dường như không nhận thức được xung quanh. Linh cảm có chuyện không ổn, ông giả vờ lau bàn để tiến lại gần nghe ngóng. Ngay lập tức, ông nhận ra cuộc gọi đang diễn ra chính là một cuộc hướng dẫn "chia sẻ màn hình" – thủ đoạn quen thuộc trong các vụ lừa đảo trực tuyến.

Không do dự, ông lên tiếng cảnh báo: “Con ơi, mau tắt điện thoại đi!". Tuy nhiên, cô gái trẻ lại ôm chặt lấy máy, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhận thấy tình hình cấp bách, ông lập tức chạy ra quầy, gọi ngay 110.

Camera ghi lại vụ việc

Khi lực lượng công an có mặt, màn hình điện thoại của hai mẹ con vẫn sáng – phản ánh quá trình chia sẻ dữ liệu đang diễn ra. Cảnh sát nhanh chóng yêu cầu nạn nhân ngắt kết nối và xác minh tình huống.

Qua điều tra sơ bộ, được biết cô gái họ Trương bị lừa khi đang rao bán tài khoản trò chơi trên mạng. Đối tượng giả danh bên trung gian, yêu cầu chia sẻ màn hình với lý do “kiểm tra tài khoản”, từ đó chiếm quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của mẹ cô. Kẻ lừa đảo đã kịp thời chuyển đi hơn 60.000 tệ trước khi bị ngăn chặn. May mắn thay, nhờ sự can thiệp đúng lúc của ông Lạc, số tiền hơn 300.000 tệ còn lại đã được giữ nguyên.

“Gia đình tôi thật sự may mắn. Nếu không có ông chủ quan tâm kịp thời, có lẽ toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của chúng tôi đã không còn”, bà Vương xúc động chia sẻ.

Cảnh sát đến làm việc với 2 mẹ con

Sự việc hiện đang lan truyền khắp các con phố tại Quảng Nguyên như một câu chuyện đẹp về lòng tốt và tinh thần cảnh giác giữa đời thường. Quán ăn của ông Lạc vẫn đông khách như mọi ngày, chỉ có điều nay, mọi người đến ăn còn được nhắc khéo bằng một câu vè vui: “Ăn cơm đừng mải lướt điện thoại, coi chừng bị lừa mất cả túi tiền!”.

Một lời nhắn gửi sâu sắc đến các bậc phụ huynh: Đừng để con cái đơn độc trên không gian mạng

Câu chuyện tại quán ăn nhỏ này không chỉ là một cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tinh vi đang lan rộng, mà còn là hồi chuông nhắc nhở các bậc cha mẹ về vai trò đồng hành và bảo vệ con cái trong thời đại số.

Ngày nay, thanh thiếu niên lớn lên cùng với công nghệ, từ điện thoại thông minh, mạng xã hội đến các nền tảng giao dịch trực tuyến. Các em tiếp thu nhanh, sử dụng thành thạo, nhưng chưa chắc đã đủ kinh nghiệm để phân biệt đâu là an toàn, đâu là cạm bẫy. Trong khi đó, nhiều cha mẹ vì bận rộn hoặc thiếu hiểu biết công nghệ, lại dễ buông lỏng sự đồng hành, tạo ra khoảng trống khiến con dễ trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo.

Từ câu chuyện này, có thể rút ra những bài học quan trọng:

- Tăng cường đối thoại và lắng nghe. Giao tiếp là chiếc cầu nối giúp cha mẹ hiểu được con cái đang gặp khó khăn gì trong thế giới số. Đừng đợi đến khi có chuyện mới hỏi han – hãy tạo thói quen trò chuyện về những gì con tiếp xúc hằng ngày trên mạng.

- Giáo dục kỹ năng nhận diện nguy cơ. Dạy con cách nhận biết dấu hiệu lừa đảo, cách phản ứng khi gặp tình huống yêu cầu thông tin cá nhân, chia sẻ màn hình hoặc truy cập tài khoản. Đây là “bài học tự vệ” bắt buộc trong thế giới hiện đại.

- Đồng hành thay vì kiểm soát. Sự hiện diện của cha mẹ không nên là để kiểm tra, giám sát mà là để hỗ trợ, định hướng. Khi con thấy cha mẹ là người bạn đồng hành thay vì “người xét xử”, các em sẽ dễ mở lòng hơn khi gặp chuyện.

- Cha mẹ cũng cần cập nhật. Việc dành thời gian tìm hiểu về các nền tảng mạng xã hội, hình thức lừa đảo phổ biến hay cách thiết lập an toàn tài khoản là điều cần thiết. Sự hiểu biết của cha mẹ chính là điểm tựa vững chắc giúp con yên tâm.

- Dạy con về giá trị của tiền bạc và cảnh giác với giao dịch tài chính. Nhiều bạn trẻ dễ dàng cung cấp thông tin tài khoản vì chưa hiểu hết hệ quả. Việc giáo dục về tài chính, đặc biệt là ý thức cảnh giác khi chuyển tiền hay chia sẻ dữ liệu, nên được bắt đầu càng sớm càng tốt.

Hãy nhớ rằng, chỉ một cú nhấp sai hoặc một phút bất cẩn cũng có thể khiến gia đình phải trả giá đắt. Nhưng nếu có một ánh mắt quan tâm, một lời nhắc đúng lúc – điều tồi tệ có thể được ngăn chặn.

Không gian mạng không phải là nơi con trẻ nên một mình đối diện với rủi ro. Cha mẹ – hãy là người bạn đồng hành kiên cường và thông thái nhất của con.