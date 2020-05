Thành viên The Bells đăng đàn "bóng gió" việc Mr. Siro đã bán bài hát giá trên trời còn cố tình tung bản piano để "chặt chém" Hoà Minzy?

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Takej Minh Huy - thành viên của nhóm nhạc The Bells vang bóng một thời - bất ngờ đăng tải một dòng status đầy ẩn ý dựa trên nội dung bức thư đang hot suốt thời gian qua khi MV mới của Hoà Minzy ra mắt. Rất nhiều khán giả sau khi đọc xong đã khẳng định, status trên ám chỉ đến việc nhạc sĩ Mr. Siro đã cố tình phát hành phiên bản piano của ca khúc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, khiến cho bản chính thức của Hoà Minzy bị lu mờ.

Nguyên văn dòng trạng thái của thành viên nhóm The Bells.

Cụ thể, nam ca sĩ trên đã đăng tải một bức hình chụp lúc ảnh du lịch ở Huế kèm với caption lấy ý từ chính bức thư "đánh ghen" mà nhân vật "Nam Phương Hoàng hậu" Hoà Minzy gửi cho nhân vật Lý Lệ Hà trong MV, câu cú được sửa đổi lại mang tính châm biếm khá rõ nét. Theo dòng trạng thái ám chỉ thì có một nghệ sĩ đã bỏ ra hàng tỉ đồng để mua bài hát, thực hiện một MV đầy tâm huyết, đạt đến top 1 Trending để được khán giả công nhận cống hiến của bản thân. Tuy nhiên, sau khi bản chính thức ra mắt, thì người bán ca khúc đã tung bản piano để "chặt chém" bản chính thức của người mua lại.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ The Bells cũng đề cập trường hợp này đã xảy ra khá nhiều lần khi "người bán" ca khúc này đã bán sáng tác với giá rất cao nhưng thường xuyên ra mắt bản piano sau khi bản chính thức ra mắt với ý định "chặt chém".

Câu chốt hạ ghi rõ "Đức MZ Thái hậu" có thể xem là yếu tố cuối cùng để xâu chuỗi lại tất cả những sự việc trên. Dù không đề cập trực tiếp, nhưng khán giả đã có thể lờ mờ đoán ra nam ca sĩ đang đề cập đến câu chuyện xoay quanh ca khúc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của Hoà Minzy và nhạc sĩ Mr. Siro.

Rõ ràng Hoà Minzy đã tiêu tốn rất nhiều công sức, thậm chí bị Mr. Siro từ chối khá nhiều lần trước khi được mua lại và thu âm ca khúc "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp". MV đã "gây bão" thực sự, là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hoà Minzy và chạm đến top 1 trending YouTube Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi MV được ra mắt ít lâu, Mr. Siro đã tung phiên bản piano với phần thể hiện được đa số khán giả đánh giá cao hơn hẳn bản chính thức phát hành của Hoà Minzy. Từ đó, dư luận đã dấy lên về việc chỉ trích giọng hát của Hoà Minzy khi thể hiện sáng tác của Mr. Siro. Có thể thấy các sự kiện ở trên hoàn toàn trùng hợp với status của Takej Minh Huy.

Tuy nhiên, thông tin mà thành viên The Bells cung cấp phía trên có nhiều điểm không chính xác. Về vấn đề Hoà Minzy phải bỏ ra một số tiền lớn để mua lại ca khúc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp là thông tin hoàn toàn sai, chính nữ ca sĩ đã đính chính cách đây 1 tuần rằng nhạc sĩ Mr. Siro đã không lấy tiền bán bài và gửi gắm nữ ca sĩ "làm một MV chất lượng". Hành động này của Mr. Siro được Hoà Minzy vô cùng cảm kích và gửi lời cảm ơn rất nhiều.

Dòng status giải thích của Hoà Minzy về việc "giá cả" mua ca khúc của Mr. Siro.

Không ít khán giả đã "ném đá" thành viên của The Bells, chỉ trích anh chàng cố tình gây chú ý, không nắm rõ sự tình mà đã "sân si", gây bất hoà giữa Mr. Siro và Hoà Minzy. Ngoài ra, nhiều bình luận cũng chỉ ra thông tin sai lệch mà thành viên The Bells cung cấp trong khi chưa tìm hiểu kĩ, gây ra mâu thuẫn và hiểu lầm.

Tuy nhiên, cũng có một số bình luận tỏ vẻ đồng tình ít nhiều với trạng thái của thành viên The Bells, cho rằng Mr. Siro đã tung bản cover quá gần so với bản chính thức, gây ảnh hưởng trực tiếp đến bản của Hoà Minzy.

Takej Minh Huy là thành viên của nhóm The Bells, nhóm nhạc từng một thời vang bóng những năm đầu thập niên 2000s. The Bells thành lập năm 1999 và kéo dài hoạt động cho đến năm 2005 với 3 thành viên, theo đuổi dòng nhạc teen pop, dance pop thịnh hành lúc bấy giờ, bản hit nhận được sự chú ý nhất của The Bells chắc chắn là ca khúc Mây Và Núi. Takej Minh Huy tách ra solo năm 2008 nhưng chưa có nhiều dấu ấn với công chúng, kể từ đó đến nay anh chủ yếu hoạt động với tư cách "ông bầu" cho một số nữ nghệ sĩ.