Vào ngày 9/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ahreum (cựu thành viên T-ara) đã bi tòa án quận Suwon bác đơn kháng cáo tội danh ngược đãi trẻ em và phỉ báng. Tòa giữ nguyên mức án ban đầu là 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế, buộc hoàn thành 40 giờ học phòng chống ngược đãi trẻ em được đưa ra từ tháng 1. Mẹ của Ahreum cũng bị buộc tội ngược đãi trẻ em, nhận án tù 4 tháng với thời gian quản chế là 1 năm.

Trong phiên tòa, thẩm phán nhấn mạnh: “Bị cáo đã thừa nhận mọi cáo buộc. Việc gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần người giám hộ hợp pháp của trẻ em là hành vi bị lên án nặng nề”. Về cáo buộc phỉ báng, tòa án lưu ý: “Mặc dù không có ác ý hay cố ý, nhưng Ahreum đã không xác minh được sự thật liên quan đến những tuyên bố không chính thống, điều này cấu thành hành vi cố ý gián tiếp. Xét đến việc các tuyên bố đã được phát sóng và mối quan hệ của cô ấy với nạn nhân, đây được coi là hành vi phỉ báng".

Cuộc chiến pháp lý giữa Ahreum và chồng cũ - doanh nhân Kim Young Geul - nổ ra sau khi cựu thành viên T-ara tố cáo đối phương ngược đãi, bạo hành mẹ con cô. Nữ idol khẳng định chồng cũ có hành vi đánh đập, nhổ nước bọt và đại tiện vào mặt các con.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy không đủ bằng chứng để kết tội Kim Young Geul bạo hành trẻ em. Kết quả phân tích còn lật ngược vụ án, khiến cựu thành viên T-ara dính cáo buộc đã mớm lời cho con trai đưa ra lời khai có lợi cho nữ ca sĩ. Lời khai từ con trai Ahreum không nhất quán, vết thương trên cơ thể các bé cũng không khớp với lời tố cáo của Ahreum. Sau đó, chồng cũ kiện ngược Ahreum và nữ ca sĩ bị truy tố vì hành vi lạm dụng trẻ em.

Cũng trong khoảng thời gian này, cựu thành viên T-ara và bạn trai mới Seo Dong Hoon bị tố vay 37 triệu won (687 triệu đồng) từ fan, người quen nhưng không trả lại. Seo Dong Hoon sau đó đã bị tạm giam chờ xét xử với cáo buộc lừa đảo.

Lee Ahreum sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí năm 2012, với tư cách thành viên bổ sung của T-ara. Ahreum có nhan sắc và giọng hát vượt trội, nhưng nhanh chóng bị ồn ào "bắt nạt nội bộ" của T-ara lu mờ. Chỉ sau 1 năm, cô thông báo rời nhóm với lý do sức khỏe.

Năm 2017, Ahreum tham gia show truyền hình sống còn "cứu vớt idol" The Unit nhưng không đạt được thành tích cao. Nữ idol này "mất tích" khỏi showbiz cho đến khi kết hôn với doanh nhân Kim Young Geul vào năm 2019. Cựu thành viên T-ara và chồng cũ có với nhau 2 con trai. Trong quá trình ly hôn Kim Young Geul, Ahreum gây sốc khi tuyên bố tái hôn và mang thai con của bạn trai mới Seo Dong Hoon. Kể từ đó, tên tuổi cô gắn với những ồn ào lừa đảo, phỉ báng và giờ đây là vướng vòng lao lý.

