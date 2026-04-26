Thanh Tuyền nói về chồng hai: "Tôi không nghĩ lại ở với anh ấy gần nửa thế kỷ"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về người chồng thứ hai và cũng là người sống với bà tới tận bây giờ.



Bà nói: "Ông xã tôi là người đã cưu mang mẹ con tôi. Thời gian sau này, tôi không ở với chồng cũ, chỉ còn một mình tôi nuôi 3 đứa con.

Phương Hồng Quế chính là người làm mai mối cho tôi với ông xã hiện tại. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ lại ở được với anh ấy đến giờ là gần nửa thế kỷ rồi, quá kinh khủng. Có những điều tôi không giải thích được.

Chính anh ấy là người đưa bốn mẹ con tôi qua Mỹ định cư. Thời đó, Phương Hồng Quế hay đi nhậu với tôi nên giới thiệu làm mai mối.

Phương Hồng Quế bảo tôi: "Em bảo chị này, có anh này để ý chị và thương chị". Tôi lúc đó cũng không cần gì cả nên đồng ý.

Ông xã tôi vẫn bảo "đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ tôi lại lấy bà, lúc đó tôi chỉ nghĩ là tôi giúp mẹ con bà thôi. Tôi thấy bà một mình nuôi 3 đứa con cực quá".

Lúc tôi gặp ông xã, con út Shayla mới 3 tuổi. Anh ấy thấy tôi cực quá nên giúp đỡ. Tới khi qua Mỹ, nhờ ông xã mà tôi nuôi dạy được các con thành tài, khôn lớn trưởng thành.

Tôi mang ơn ông xã rất nhiều, anh ấy như là người cứu tôi".

Danh ca Thanh Tuyền và chồng hiện tại, ông Mạnh Hùng, đã gắn bó bên nhau hơn 40 năm. Ông Hùng là người đứng sau hỗ trợ vững chắc cho sự nghiệp ca hát và cuộc sống gia đình của bà sau đổ vỡ trước đó.

Dù hiếm khi xuất hiện ồn ào trên truyền thông, cả hai vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng và ổn định. Hiện tại, họ tận hưởng tuổi già bình yên, cùng nhau tham gia các buổi biểu diễn hoặc sự kiện gặp gỡ bạn bè nghệ sĩ. Sự đồng hành của ông được coi là điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp nữ danh ca giữ được lửa nghề ở tuổi xế chiều.

Chồng Thanh Tuyền hiện đã ở tuổi U100 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hai vợ chồng sống cùng nhau trong một biệt thự lớn.