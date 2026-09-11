Thanh Trúc 5 lần làm IVF mới đón được con đầu lòng, nay ái nữ xinh xắn đáng yêu ai cũng khen ngợi

Mới đây, trên trang fanpage riêng của con gái Kỳ Kỳ, Thanh Trúc đã chia sẻ hình ảnh cô bé tạo dáng cùng bạn thỏ. Bé Kỳ Kỳ hơn 2 tuổi ngày càng đáng yêu và xinh xắn, thừa hưởng nét đẹp của cả Thanh Trúc và Châu Khải Phong khiến dân mạng xuýt xoa.

Theo tiết lộ của Thanh Trúc, bé Kỳ Kỳ đã có gu thẩm mỹ riêng, cô bé tự chọn đồ sẽ mặc trước khi ra ngoài. Vì vậy, khi chọn được bộ đồ ưng ý, bé tỏ ra rất thích thú và vui vẻ trước khi ra ngoài.

Con gái 2 tuổi đáng yêu của Thanh Trúc - Châu Khải Phong.

Được biết, bé Kỳ Kỳ hiện đã 26 tháng tuổi và vừa bắt đầu năm học mới tại trường. Cô bé được nhận xét thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng nhận biết nhiều loài động vật.

Kể từ khi đón con gái đầu lòng, cuộc sống của Thanh Trúc và Châu Khải Phong càng thêm nhiều niềm vui, tiếng cười. Những khoảnh khắc đời thường bên con cũng trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình làm cha mẹ của cả hai.

Bé Kỳ Kỳ có thể nhận biết các con vật và trang điểm cho mẹ.

Để có được hạnh phúc làm mẹ, Thanh Trúc đã trải qua một hành trình IVF nhiều thử thách ở tuổi cận 40. Nữ diễn viên từng có thời gian dài tìm hiểu nguyên nhân khó đậu thai và được xác định gặp tình trạng đa nang buồng trứng, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.

Không bỏ cuộc, cô quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và trải qua tới 5 lần chuyển phôi mới có thể mang thai thành công.

Đằng sau niềm vui được nhìn thấy hai vạch là những tháng ngày không ít nước mắt. Mỗi lần chuyển phôi thất bại đều ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tinh thần, khiến Thanh Trúc nhiều lần suy sụp.

Sau những lần đầu không thành công, cô tiếp tục thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân, đồng thời điều chỉnh phương pháp điều trị với hy vọng tăng cơ hội đón con.

Vợ chồng Thanh Trúc - Châu Khải Phong mừng con gái tròn 2 tuổi.

Cuối cùng, sự kiên trì của nữ diễn viên đã được đền đáp khi cô mang thai và hạ sinh con gái đầu lòng vào giữa năm 2024. Bé được đặt tên Thư Kỳ, thường gọi thân mật là Kỳ Kỳ. Hành trình tìm con đầy gian nan khiến Thanh Trúc càng trân trọng từng khoảnh khắc được đồng hành cùng con gái.

Từ một hành trình nhiều nước mắt, sự xuất hiện của Kỳ Kỳ đã trở thành món quà đặc biệt, mang đến cho Thanh Trúc và Châu Khải Phong một cuộc sống gia đình ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Sau khi đón con gái đầu lòng, Thanh Trúc tạm gác lại phần lớn công việc nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc Kỳ Kỳ và vun vén tổ ấm. Trong khi đó, Châu Khải Phong vẫn tích cực chạy show, duy trì công việc để có thêm thu nhập lo cho gia đình và chuẩn bị xây dựng không gian sống mới.

Thanh Trúc và Châu Khải Phong cũng cho biết muốn sớm có thêm con, vì nữ diễn viên đã gần 40 tuổi và không muốn để việc sinh con thứ hai quá muộn.