Thanh Thảo hôn và nói lời cảm ơn ông xã nhân kỷ niệm ngày cưới sau nghi vấn rạn nứt hôn nhân

Mới đây, Thanh Thảo đã đăng loạt ảnh bên chồng và con gái để kỷ niệm 5 năm yêu nhau. Gia đình nữ ca sĩ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ trong chuyến du lịch kỷ niệm dịp đặc biệt này.

Thanh Thảo hạnh phúc chia sẻ: "Thank you for everything, my love 9/11". (Tạm dịch: Cảm ơn vì tất cả, tình yêu của em, 9/11).

Qua động thái này, Thanh Thảo cũng đã chứng minh hôn nhân với chồng Việt kiều vẫn rất hạnh phúc, viên mãn sau thời gian gây xôn xao nghi vấn rạn nứt.

Khung hình ngọt ngào của gia đình Thanh Thảo trong chuyến du lịch kỷ niệm 5 năm yêu

Nữ ca sĩ đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã ở Mỹ

Trước đó, vào tháng 7/2021, trên mạng xã hội râm ran tin đồn Thanh Thảo trục trặc hôn nhân với chồng Việt kiều bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng đàn ẩn ý về sự kết thúc, về cuộc sống mới của hai mẹ con.

Trong cuộc phỏng vấn giữa lúc rộ tin đồn, Thanh Thảo tâm sự: "Sống với nhau nhiều năm, có con với nhau, nên mọi mâu thuẫn chắc chắn sẽ có xảy ra. Chúng tôi lại không cùng quan điểm, không cùng ngành nghề, không cùng môi trường sống, và đều là người có cá tính mạnh mẽ, có vị trí xã hội và sự thành đạt riêng, nên mâu thuẫn thường xuyên xảy ra.

Từ những mâu thuẫn đó mà tôi đã học được tính nhường nhịn. Sẽ có rất nhiều người biết tôi lâu năm, vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến sự nhún nhường của tôi".

Tuy nhiên, sau đó không lâu, nữ ca sĩ cũng làm rõ nghi vấn này thông qua việc nhắc đến ông xã Việt kiều trong bài đăng trên Facebook cá nhân và chứng tỏ cuộc sống gia đình hoàn toàn bình thường, không có gì đảo lộn.