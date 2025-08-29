AEON đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long sắp khai trương

Trung tâm mua sắm "MỘT-ĐIỂM-ĐẾN" đầy tiện nghi và hiện đại

Là trung tâm mua sắm AEON đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, AEON Tân An được phát triển theo mô hình "Một-điểm-đến", nơi khách hàng sẽ khám phá một thế giới mua sắm, vui chơi và ăn uống được đầu tư với 4 tầng rộng rãi. Từ Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON với đủ đầy các mặt hàng, đến các cửa hàng thời trang sành điệu, khu vực đồ dùng thể thao năng động, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí sôi động và rạp chiếu phim hiện đại – tất cả đều có ở Trung tâm thương mại AEON Tân An!

AEON Tân An tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh

Tổ hợp mua sắm và thiên đường ẩm thực với những "đặc quyền" chỉ có tại AEON Tân An

AEON Tân An tự hào mang đến trải nghiệm mua sắm và ẩm thực độc đáo với đa dạng các dòng sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của gia đình.

Tại khu vực siêu thị, TT BHTH & ST AEON Tân An cung cấp từ thực phẩm tươi sống đạt chuẩn Organic, GlobalGAP đến các sản phẩm hỗ trợ lối sống khỏe mạnh. Khách hàng cũng có thể lựa chọn và mua sắm đa dạng nguyên liệu đã được sơ chế sẵn và nhiều món ăn chế biến sẵn, tất cả đều đạt chuẩn chất lượng AEON.

Nói đến AEON, làm sao có thể bỏ lỡ khu ẩm thực Delica - một điểm đến được mệnh danh là "thiên đường" dành cho các tín đồ ăn uống. Với diện tích được đầu tư "khủng" lên đến 750 m2 và sức chứa lên đến 188 chỗ ngồi, Delica chính là điểm đến lý tưởng cho những buổi tụ tập cùng gia đình và bạn bè.

Tại đây quy tụ một thế giới ẩm thực đa dạng từ Âu đến Á. Thực khách có thể khám phá bộ sưu tập lẩu lấy cảm hứng từ hương vị Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm Lẩu Chua Ngọt, Lẩu Thái và Lẩu Hải Sản Chua Ngọt với các mức giá hấp dẫn chỉ từ 69k. Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức các món đặc trưng của AEON như sushi, sashimi và onigiri.

Chẳng những thế, menu đồ uống đa dạng cùng nhiều loại topping phong phú cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn tại đây.

Bên cạnh đó, AEON Tân An còn giới thiệu sản phẩm từ các nhãn hàng riêng độc quyền của AEON. Nổi bật là thương hiệu gia dụng và nội thất HÓME COÓRDY, sản phẩm tiêu dùng chất lượng Nhật Bản TOPVALU.

Siêu thị AEON Tân An sẽ giới thiệu các sản phẩm nhãn hàng riêng của AEON - TOPVALU

Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá các cửa hàng chuyên doanh chỉ có tại AEON như MYCLOSET - thương hiệu thời trang nữ trẻ trung và thanh lịch, SPORT & ACTIVITY - thương hiệu cung cấp sản phẩm thể thao chuyên nghiệp và Glam Beautique - thiên đường chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Mua sắm thảnh thơi với không gian xanh và tiện ích công nghệ đỉnh cao

Hành trình khám phá AEON Tân An sẽ thêm phần thoải mái và tiện lợi nhờ không gian mua sắm xanh và hệ thống tiện ích công nghệ hiện đại. Trung tâm được thiết kế theo chủ đề "Công viên cộng đồng hàng ngày" với khoảng 11.000 cây xanh được trồng khắp khuôn viên, tạo nên một không gian mở mát mẻ để bạn vừa mua sắm vừa thư giãn.

Đặc biệt, AEON Tân An hướng tới đạt chứng nhận Công trình xanh - LOTUS hạng Vàng, khẳng định cam kết mang đến một môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện với thiên nhiên và cộng đồng.

Để mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng, AEON Tân An còn tích hợp nhiều dịch vụ và công nghệ hiện đại. AEON Tân An mang đến sự tiện nghi từ hệ thống mua sắm đa kênh, tủ khóa thông minh nhận diện bằng gương mặt, quầy thanh toán nhanh, đến máy chọn món và thanh toán tự động.

AEON Tân An tích hợp nhiều dịch vụ và công nghệ hiện đại, mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho khách hàng

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, các thương hiệu đa dạng lần đầu tiên xuất hiện tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Trung tâm Thương mại AEON Tân An hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho người dân Tây Ninh. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành những vị khách đầu tiên trải nghiệm không gian độc đáo và tiện nghi tại AEON Tân An, bạn nhé!