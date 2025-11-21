Cơn sốt "giải phẫu táo" ở Trung Quốc có gì đặc biệt mà nam thần Minh Đạo cũng mê mẩn?

Sau kẹo hồ lô phủ kem sữa, sau sago dương chi cam lộ từng làm mưa làm gió, giới trẻ Trung Quốc lại nghĩ ra món vui mới: “Giải cấu trúc táo” hay "giải phẫu táo", "táo tách lớp". Một quả táo bình thường được cắt lát mỏng, xếp xen với đá trong ly trong suốt, đổ thêm nước uống là thành đồ uống vừa đẹp, vừa lạ, “chụp đại cũng như ảnh bìa tạp chí”.

Từ quán bar, quán cà phê độc lập cho tới thương hiệu trà sữa, ai cũng muốn có một phiên bản “giải phẫu” của riêng mình. Đằng sau cơn sốt này không chỉ là chuyện uống gì cho ngon, mà còn là cách người trẻ chơi với đồ ăn, sáng tạo nội dung và kể câu chuyện về gu sống của mình.

“Giải cấu trúc táo” là gì mà khiến cả mạng đua nhau thử?

Xuất phát điểm của trào lưu nghe rất… bình thường: Vẫn là thành phần táo, đá, nước uống, nhưng cách bày biện và xử lý lại hoàn toàn khác.

Khoảng giữa tháng 10, một quán bar tên là Long Fong (Lang Phường, Khách sạn Park Plaza, 97 Đường Kim Bảo, Quận Đông Thành) ở Bắc Kinh tung ra món cocktail sáng tạo: “Apple martini”. Phần nước uống bên dưới là hỗn hợp rượu gin, vodka, mật ong, dứa, hoa hồng, quế và hơn chục loại nguyên liệu khác để mô phỏng vị táo. Nhưng thứ khiến ly cocktail này nổi tiếng không phải là công thức phức tạp, mà là phần trang trí phía trên: Táo được cắt lát mỏng, xếp xen kẽ với những viên đá trong ly như trò “xếp chồng”, ánh sáng xuyên qua tạo hiệu ứng tách lớp rất mạnh, nhìn vào là thấy lạ mắt và sang chảnh.

Dân mạng nói vui: “Giải cấu trúc táo là kiểu đồ uống mà chụp đại cũng thành ảnh nghệ thuật.” Một blogger trên Xiaohongshu đăng video tự làm phiên bản “giải cấu trúc táo” tại nhà và nhận gần 500 nghìn lượt thích. Một vài nghệ sĩ, KOL cũng khoe clip tự tay làm, càng khiến món đồ uống trở nên hot hơn. Chẳng hạn như nam diễn viên Minh Đạo cũng khoe video thực hiện công thức đồ uống này và thu hút hơn 17 triệu lượt xem.

Không lâu sau, nền tảng này còn tạo hẳn hashtag từ ly táo martini, người ta bắt đầu thử “giải cấu trúc” đủ loại đồ ăn, đồ uống nghĩa là tách nguyên liệu rắn, lỏng, đá… rồi sắp xếp lại theo cách mới, tạo vị mới, hình thức mới.

Từ quán cà phê nhỏ đến thương hiệu trà sữa: Ai cũng muốn có một ly “giải cấu trúc”

Khi “giải cấu trúc táo” bắt đầu lên xu hướng, nhóm chơi cà phê là những người hưởng ứng sớm nhất. Các quán cà phê độc lập thi nhau nghĩ công thức mới: Giải cấu trúc táo soda, táo cold brew, táo cà phê sữa, táo kèm lớp kem cheese… Ly nào cũng trong veo, có những lát táo hoặc trái nhỏ xếp lẫn đá, uống vào vừa có vị cà phê, vừa có vị trái cây.

Ở một số thành phố như Lạc Dương, Vô Tích, Thâm Quyến, các quán cà phê còn biến tấu với những loại quả khác như ổi, cam, quýt nhưng vẫn giữ chung tinh thần: Cắt hoa quả lát mỏng, xếp xen với đá trong ly cao, dùng nước trong như nước có gas, nước dừa để phần “công trình” bên trong nhìn thật rõ.

Những thương hiệu trà sữa cũng không đứng ngoài cuộc. Một nhãn trà ở Trung Quốc đã ra mắt đồ uống mới lấy cảm hứng từ trào lưu này: Dùng nước táo đỏ, kết hợp trà ô long thơm, thêm lớp kem tươi, hạt quả giòn giòn. Trên tài khoản “fan cưng” của họ, hãng còn đăng video phiên bản “giải cấu trúc” của ly táo kem dù ghi rõ là sản phẩm sáng tạo, chưa bán chính thức, nhưng phần bình luận ngập tràn câu hỏi: “Bao giờ bán?”, “Nhất định phải có loại để bỏ thêm táo tươi vào nhé!”.

Các thương hiệu khác như hãng kem, hãng cà phê đóng chai cũng tranh thủ “đi ké” độ hot, có chỗ dùng sẵn kem vị trái cây của mình, cắt thêm táo, xếp đá là thành “giải cấu trúc táo kem”; có nơi không dùng táo mà chuyển sang “giải cấu trúc cam”, chỉ để cho vui và tạo nội dung bắt trend.

Từ một ly cocktail trong quán bar, “giải cấu trúc” đã trở thành một cách chơi mới trong giới đồ uống: Cứ lấy nguyên liệu quen thuộc, “tháo tung” và lắp lại theo kiểu lạ hơn.

Có dễ mang “giải cấu trúc táo” vào menu quán không?

Vậy món này có dễ đưa vào menu để bán đại trà ở quán hay không? Một nhóm chuyên về đồ uống đã thử làm và rút ra vài điều.

Về thao tác, phần “khối táo – đá” nhìn đơn giản nhưng tốn công. Nhân viên phải làm mỏng đá, cắt táo lát đều, xếp xen kẽ vào khuôn hoặc cốc rồi để vào tủ đông khoảng 20 phút cho cố định. Nếu muốn đẹp hơn nữa, có thể dùng loại táo nhỏ như táo dại để dễ xếp.

Phần nước thì không khó, có thể là soda, nước dừa, nước lọc pha siro, hoặc một loại trà trong. Các loại nước màu đậm như cà phê đậm espresso sẽ che mất “tác phẩm” bên trong nên ít phù hợp.

Về bản chất, phần “giải cấu trúc” này không làm đồ uống ngon hơn đáng kể, chủ yếu là tạo hiệu ứng đẹp mắt, lạ, dễ chụp ảnh và chia sẻ. Đổi lại, quán phải dành thời gian sơ chế riêng, tốn chỗ trong tủ đông để trữ những “khối táo đá” này, chưa kể đau đầu về chuyện định lượng và hao hụt.

Chính vì vậy, nhiều người trong ngành nhận xét: “Giải cấu trúc táo” rất hợp với quán cà phê độc lập, quán trà nhỏ thích làm số lượng giới hạn, chơi trend, chiều khách quen. Còn với chuỗi lớn cần tốc độ và sự đồng nhất ở hàng trăm cửa hàng, việc nhân bản đúng chuẩn, đúng hình, đúng thời gian đông lạnh cho mỗi ly sẽ rất khó.

Khi một quả táo trở thành cách kể chuyện về gu sống

Dù không dễ nhân rộng, “giải cấu trúc táo” vẫn đáng để nhìn lại vì nó phản ánh rất rõ khách hàng trẻ đang muốn gì.

Thứ nhất, họ không chỉ muốn “uống ngon” mà còn cần “uống đẹp”, “uống vui”. Một ly đồ uống giờ đây phải đủ bốn tiêu chí: Ngon miệng, đẹp mắt, chơi vui, dễ lên mạng xã hội. “Giải cấu trúc táo” đánh trúng điểm này: Ai cũng có thể mang máy ra chụp, quay slow-motion một chút là có clip lung linh để đăng.

Thứ hai, đó là cách “làm mới điều quen thuộc”. Táo là loại quả bình dân, ai cũng từng ăn, nhưng bằng cách xếp lại, chiếu sáng, đặt trong ly thuỷ tinh, bỗng nhiên nó mang cảm giác cao cấp và nghệ thuật. Đó cũng là gợi ý cho các quán ở Việt Nam: Đôi khi không cần săn nguyên liệu xa xỉ, chỉ cần làm lạ trái cây quen thuộc như ổi, cam, xoài, có thể đã đủ tạo một câu chuyện mới.

Thứ ba, đằng sau trào lưu này là nhu cầu được “thể hiện bản thân”. Người trẻ mua một ly đồ uống độc lạ, phần vì tò mò, phần vì muốn nói với thế giới: “Tôi bắt trend nhanh, tôi biết chỗ uống hay, tôi có gu". Khi những ly “giải cấu trúc” xuất hiện ngày càng nhiều trên newsfeed, đó là lúc đồ uống không chỉ là đồ uống, mà còn là phụ kiện của phong cách sống.

Cuối cùng, “giải cấu trúc” không chỉ là xếp đá - cắt táo. Một số thương hiệu còn tận dụng xu hướng này để làm sản phẩm minh bạch hơn: Đưa nguyên liệu, công thức, cách pha lên poster, cho khách thấy họ đang uống gì. Cách “giải cấu trúc” này là giải cấu trúc công thức – chia nhỏ, kể rõ, trao quyền lựa chọn cho khách. Điều đó giúp người dùng cảm thấy yên tâm hơn, tin tưởng hơn và nhớ lâu hơn về một thương hiệu.