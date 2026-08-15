Thanh niên 27 tuổi chủ quan với nốt tuyến giáp 1cm, nửa năm sau phát hiện ung thư: Bác sĩ chỉ ra 6 dấu hiệu cần cảnh giác

Nốt tuyến giáp 1cm được phát hiện trong lần khám sức khỏe nhưng vì tin rằng ung thư tuyến giáp là "ung thư lười", nam thanh niên 27 tuổi trì hoãn sinh thiết. Vài tháng sau, anh được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú và phát hiện hơn 20 hạch bạch huyết đã di căn.

Chủ quan vì nghĩ ung thư tuyến giáp "tiến triển chậm"

Tiểu Lý (tên đã thay đổi), 27 tuổi, từng phát hiện một nốt tuyến giáp kích thước khoảng 1cm ở thùy phải trong một lần khám sức khỏe.

Nốt này được phân loại TIRADS 4 trên siêu âm. Bác sĩ khi đó đề nghị anh thực hiện chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) để xác định tổn thương lành tính hay ác tính.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện ngay, Tiểu Lý lên mạng tìm kiếm thông tin. Anh đọc được nhiều nội dung cho rằng ung thư tuyến giáp là "ung thư lười", thường tiến triển chậm và không quá nguy hiểm.

Nghe lời bạn bè khuyên "cứ theo dõi thêm", anh quyết định trì hoãn. Vài tháng sau, Tiểu Lý đi kiểm tra lại. Kết quả cho thấy kích thước nốt tuyến giáp gần như không thay đổi. Điều này càng khiến anh yên tâm và cho rằng việc sinh thiết trước đó là không cần thiết.

Cho đến gần đây, Tiểu Lý mới đến khám tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, trực thuộc Trường Y thuộc Đại học Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang.

Qua đánh giá, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có 3 yếu tố đáng lưu ý: còn trẻ, là nam giới, nốt tuyến giáp thuộc TI-RADS 4 và hình ảnh siêu âm xuất hiện đặc điểm nghi ngờ.

Bác sĩ phó khoa Ngoại Ung bướu Trương Dục cho biết nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra nam giới và người từ 45 tuổi trở xuống là những yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến di căn hạch cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú.

Vì vậy, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định chọc hút kim nhỏ cho Tiểu Lý.

Kết quả khiến anh bất ngờ: nốt tuyến giáp là ung thư tuyến giáp thể nhú, đồng thời có đột biến gen phối hợp, thuộc nhóm có nguy cơ tiến triển và di căn cao.

Đáng chú ý, giải phẫu bệnh sau đó còn phát hiện một ổ ung thư rất nhỏ ở thùy tuyến giáp đối diện. Trong hơn 20 hạch bạch huyết được lấy ra khi phẫu thuật, nhiều hạch đã có tế bào ung thư di căn.

Do phạm vi di căn khá rộng, phương án điều trị phải thay đổi thành cắt toàn bộ tuyến giáp hai bên kết hợp nạo vét hạch cổ diện rộng hai bên.

Sau sự việc, Tiểu Lý vẫn còn sợ hãi và thừa nhận: "May mà lần này tôi đã nghe lời bác sĩ".

Ung thư tuyến giáp có thực sự là "ung thư lười"?

Ung thư tuyến giáp thường được gọi là "ung thư lười" bởi một số trường hợp tiến triển rất chậm, có thể ổn định trong thời gian dài và có tiên lượng tốt.

Tuy nhiên, không phải tất cả ung thư tuyến giáp đều như vậy.

Theo bác sĩ Trần Thụy Vĩ, (Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Trung tâm Phòng chống Ung thư Đại học Trung Sơn, Trung Quốc) ung thư tuyến giáp thể nhú là loại phổ biến nhất, chiếm hơn 90% số trường hợp ung thư tuyến giáp. Bệnh nhìn chung có tiên lượng tốt, tỷ lệ sống sau 5 năm và 10 năm đều trên 90%.

Nhưng bên cạnh đó còn có ung thư tuyến giáp thể tủy và ung thư tuyến giáp không biệt hóa, có mức độ ác tính cao hơn đáng kể.

Đặc biệt, ung thư tuyến giáp không biệt hóa có thể tiến triển rất nhanh, xâm lấn tại chỗ và di căn xa. Tỷ lệ sống sau 1 năm được báo cáo dưới 20%.

Ngay cả ung thư tuyến giáp thể nhú cũng không phải trường hợp nào cũng "lười". Khả năng tiến triển, xâm lấn và di căn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

3 yếu tố cần đặc biệt lưu ý

Thứ nhất là phân nhóm mô bệnh học. Ung thư tuyến giáp thể nhú có nhiều phân nhóm, trong đó một số có tính xâm lấn mạnh và dễ di căn.

Thứ hai là đặc điểm người bệnh. Nam giới và người từ 45 tuổi trở xuống được xác định là những yếu tố nguy cơ độc lập đối với di căn hạch cổ ở ung thư tuyến giáp thể nhú.

Thứ ba là đặc điểm của nốt tuyến giáp. Nốt thuộc nhóm TIRADS 4 trở lên, bờ không rõ, xuất hiện vi vôi hóa hoặc những dấu hiệu bất thường khác trên siêu âm cần được bác sĩ đánh giá kỹ.

TIRADS là hệ thống phân loại nguy cơ dựa trên hình ảnh siêu âm tuyến giáp. Bác sĩ sẽ xem xét hình dạng, đường bờ, độ hồi âm, tình trạng vôi hóa... để đánh giá mức độ nghi ngờ của nốt.

Cấp độ càng cao, mức độ nghi ngờ càng lớn, nhưng không thể chỉ dựa vào TIRADS để tự kết luận một nốt là ung thư.

6 dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo các chuyên gia, người dân không nên quá hoang mang khi phát hiện nốt tuyến giáp. Phần lớn nốt tuyến giáp được phát hiện trong quá trình khám sức khỏe là lành tính và chỉ cần theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, khi xuất hiện một số dấu hiệu bất thường, cần đi khám để được đánh giá:

- Khàn giọng kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Xuất hiện khối u hoặc cục bất thường không đau ở vùng cổ.

- Hạch bạch huyết vùng cổ, đặc biệt ở bên cổ, to lên.

- Khó thở hoặc ho ra máu.

- Khó nuốt, đặc biệt khi nuốt thức ăn rắn.

- Tiêu chảy dai dẳng, có thể gặp ở một số trường hợp ung thư tuyến giáp thể tủy.

Những triệu chứng trên không đồng nghĩa với việc chắc chắn mắc ung thư tuyến giáp, nhưng nếu kéo dài hoặc xuất hiện bất thường, người bệnh nên đi khám thay vì tự chẩn đoán.

Phát hiện nốt tuyến giáp: Khi nào cần kiểm tra thêm?

Ngày càng nhiều người phát hiện nốt tuyến giáp nhờ việc khám sức khỏe và siêu âm định kỳ. Điều này không có nghĩa tất cả các nốt đều nguy hiểm. Điều quan trọng là đánh giá đúng nguy cơ và theo dõi đúng lịch.

Nếu bác sĩ đề nghị kiểm tra thêm, đặc biệt trong trường hợp nốt có đặc điểm đáng ngờ, người bệnh không nên trì hoãn chỉ vì cho rằng ung thư tuyến giáp là "ung thư lười".

Sau khi được đánh giá chuyên môn, những trường hợp nguy cơ thấp có thể được lựa chọn theo dõi chủ động. Ngược lại, nếu nguy cơ cao, điều trị kịp thời có thể giúp hạn chế khả năng bệnh tiến triển.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, tránh phơi nhiễm bức xạ ion hóa không cần thiết và khám sức khỏe định kỳ.

Phát hiện nốt tuyến giáp không đồng nghĩa với mắc ung thư. Nhưng khi bác sĩ yêu cầu kiểm tra thêm, điều cần làm không phải là hoảng sợ cũng không phải chủ quan, mà là thực hiện đánh giá chuyên môn đầy đủ.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)