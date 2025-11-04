Một bệnh nhân 20 tuổi ở Trung Quốc (tạm gọi là Tiểu Lôi) từng phát hiện huyết áp cao trong một lần đi khám cách đây vài năm. Nhưng nghĩ mình còn trẻ, không thấy khó chịu gì nên mặc kệ, không kiểm tra thêm.

Gần đây, những cơn chóng mặt, đau ngực, yếu sức tới dồn dập khiến cậu không chịu nổi phải vào phòng cấp cứu của bệnh viện.

Các chỉ số xét nghiệm khiến bác sĩ “lạnh gáy”: huyết áp tâm thu vọt lên 260mmHg, mức lọc cầu thận chỉ còn 4ml/phút (bình thường ≥90ml/phút), creatinine và kali máu cực cao, tim phì đại gấp đôi người bình thường, dịch đã tràn vào màng ngoài tim, màng phổi, khoang chậu, thậm chí trên não cũng có tín hiệu bất thường.

Chẩn đoán cuối cùng là bệnh thận mạn giai đoạn 5 (urê huyết), thiếu máu do thận, suy tim cấp, tổn thương võng mạc do tăng huyết áp, rối loạn chuyển hoá xương, bệnh đã lan ra tim, thận, thần kinh, máu, xương.

Tệ hơn, thận của cậu đã teo nhỏ, mất chức năng, trước khi chờ ghép thận chỉ còn cách sống bằng lọc máu để thay thận loại bỏ độc chất trong cơ thể.

Bác sĩ tiếc nuối, đây là bi kịch đáng ra có thể tránh được, nếu cậu không xem nhẹ những tín hiệu cơ thể gửi ra, biết khám định kỳ và không sống “phó mặc sức khoẻ”.

Urê huyết không phải là “trúng độc” từ bên ngoài, mà là giai đoạn cuối của suy thận - thận không còn khả năng lọc bỏ chất thải, rối loạn cân bằng nước - điện giải, dẫn đến buồn nôn, biếng ăn, ngứa, da nhợt nhạt, phù, ít tiểu hoặc tiểu đêm nhiều, khó thở, thậm chí co giật, rối loạn nhận thức.

Nguyên nhân gây tổn thương thận có thể là bệnh thận nguyên phát, cũng có thể là bệnh “ăn mòn thầm lặng” như tăng huyết áp, tiểu đường; hoặc yếu tố di truyền như thận đa nang...

3 tín hiệu đừng cố chịu

- Chóng mặt, căng đầu: đừng lúc nào cũng đổ cho “thoái hoá cổ”, đó có thể là dấu hiệu huyết áp cao, nhất là mùa thu đông.

- Phù mặt buổi sáng, phù chân buổi chiều, tiểu đêm nhiều, nước tiểu nhiều bọt: đó là thận đang cầu cứu.

- Đừng có tâm lý “ráng chịu cho qua”: mệt, chóng mặt, đau ngực, sốt, buồn nôn kéo dài – phải đi khám, vì cơ thể đã nói quá rõ.

