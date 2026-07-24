Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần bất ngờ chung sân khấu, hòa giọng trong một dịp đặc biệt tại Hà Nội

Sáng 23/7, khán giả thủ đô được chứng kiến khoảnh khắc hiếm có khi NSND Thanh Lam, Divo Tùng Dương và Diva Hà Trần cùng đứng chung sân khấu, hòa giọng trong ca khúc Em và tôi. Cuộc hội ngộ còn có sự góp mặt của NSND Tấn Minh, NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Dương Thùy Anh cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác của làng nhạc Việt.

Màn tái hợp hiếm có của những giọng ca hàng đầu

Không phải sân khấu lớn nào cũng quy tụ được cùng lúc hai trong bốn diva của nhạc nhẹ Việt Nam và giọng nam được mệnh danh divo của thế hệ kế cận. Chính vì thế, sự xuất hiện đồng thời của Thanh Lam, Hà Trần và Tùng Dương trong một chương trình không bán vé, không truyền hình trực tiếp, lại càng khiến những khán giả có mặt cảm thấy may mắn.

Chương trình mở màn với Bài ca thống nhất qua giọng hát NSND Phạm Phương Thảo, nối tiếp bằng tiết mục độc tấu đàn nhị Vó ngựa trên mây đậm màu sắc dân tộc của NSƯT Dương Thùy Anh. NSND Tấn Minh, giọng ca gắn liền với những bản tình ca Hà Nội, mang đến Bức thư tình đầu tiên như một món quà gửi tặng các khách mời. Diva Hà Trần chọn Sắc màu, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, người chú ruột đồng thời là tác giả của nhiều ca khúc làm nên tên tuổi chị.

Không gian âm nhạc trở nên đa sắc hơn với màn hòa tấu violin và cello Hà Nội 12 mùa hoa của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và Bùi Hà Miên. Tùng Dương tiếp tục chứng minh phong độ sung sức với Tái sinh, bản hit đưa anh đến gần khán giả trẻ và phủ sóng mạng xã hội suốt thời gian qua. Và rồi khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đến: Thanh Lam, Hà Trần và Tùng Dương cùng hòa giọng trong Em và tôi. Ba chất giọng, ba cá tính âm nhạc khác biệt, một người bản năng và rực lửa, một người ma mị và tinh tế, một người phiêu linh và giàu năng lượng, gặp nhau trong cùng một ca khúc khiến khán phòng vỡ òa.

Khép lại chương trình, NSND Thanh Lam một mình thể hiện Không thể và có thể cùng một sáng tác mới của nhạc sĩ Lưu Hà An viết riêng cho sự kiện. Ở tuổi ngoài 50, giọng hát của chị vẫn giữ nguyên nội lực từng làm nên vị trí không thể thay thế trong lịch sử nhạc nhẹ Việt Nam.

Hà Trần

Điều khiến nhiều người tò mò là dịp gì đủ sức kéo dàn nghệ sĩ bận rộn này về chung một sân khấu vào một buổi sáng giữa tuần. Câu trả lời nằm ở một nhân vật ngoài giới giải trí: BS. CKII Bùi Tiến Hùng, vị bác sĩ nhãn khoa vừa khai trương trung tâm mắt mang tên mình tại Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng

Theo chia sẻ của nhiều nghệ sĩ, họ có mối quan hệ thân thiết với bác sĩ Bùi Tiến Hùng từ nhiều năm qua và quý trọng sự tận tâm của ông trong nghề y. Với những người làm nghệ thuật, đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn mà còn là công cụ làm nghề, nên tình cảm dành cho một người thầy thuốc gắn bó gần 40 năm với nghề càng thêm đặc biệt.

Chính tình bạn ấy đã biến một sự kiện y tế thành cuộc hội ngộ âm nhạc ấm áp, nơi những giọng ca hàng đầu không đến để biểu diễn theo hợp đồng mà đến để chúc mừng một người bạn lâu năm.

Với khán giả yêu nhạc, buổi sáng 23/7 có lẽ sẽ được nhớ đến không phải vì lý do của sự kiện, mà vì lần hiếm hoi Thanh Lam, Hà Trần và Tùng Dương cùng cất tiếng hát trên một sân khấu, điều mà ngay cả những liveshow lớn cũng không dễ sắp xếp được.